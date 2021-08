WhatsApp fait évoluer les messages qui s’autodétruisent avec le « mode disparition » | La technologie

in

Très bientôt, vous aurez la possibilité d’utiliser des messages qui s’autodétruisent sur WhatsApp par défaut. Vous pouvez le faire via le nouveau “mode disparition”, qui est déjà en route et fonctionne comme nous l’expliquons ci-dessous.

Les utilisateurs sont de plus en plus conscients de l’importance de protéger notre vie privée. Pour cette raison, nous exigeons aujourd’hui des fonctions qui nous permettent de protéger nos informations personnelles, et les plateformes s’efforcent de nous les fournir.

La confidentialité dans WhatsApp a gagné de nouvelles fonctions ces derniers mois, et parmi les fonctionnalités qui arrivent, les messages qui s’autodétruisent se démarquent. Il s’agit de messages éphémères auxquels l’expéditeur peut attribuer une date d’expiration et, une fois expirés, le texte disparaîtra à jamais.

Les messages temporaires de WhatsApp ont été publiés à la fin de l’année dernière et, bien qu’ils aient initialement une expiration de 7 jours, plus tard, la plate-forme a commencé à travailler sur les messages qui sont détruits après 24 heures, puis sur une autre option pour supprimer les messages à 90 jours.

En mai dernier, nous avons soudainement découvert que le nouveau mode Disparition arriverait sur WhatsApp. Il s’agit d’une nouvelle option dans les paramètres de confidentialité de l’application qui permettra aux utilisateurs de utiliser les messages temporaires par défaut dans les nouveaux chats.

Maintenant, le portail WABetaInfo souligne que la nouvelle fonctionnalité est un pas de plus et nous offre tous les détails connus jusqu’à présent.

Comme décrit dans le portail spécialisé, Le mode de disparition de WhatsApp peut être activé via la section des paramètres de confidentialité de l’application. Dans la capture d’écran suivante, vous pouvez voir où exactement cette fonction sera située.

Si vous activez le mode Disparition, les nouveaux fils de discussion deviendront des messages éphémères et Ils seront automatiquement détruits une fois que 7 jours se seront écoulés depuis leur expédition.

De cette façon, si vous n’êtes pas intéressé par l’enregistrement de vos conversations et que vous préférez qu’elles soient supprimées au fil du temps, vous avez la possibilité de supprimer automatiquement vos discussions sans avoir à sélectionner manuellement les messages temporaires.

De WABetaInfo, ils expliquent que, Si vous avez activé le mode Disparition, en haut de la fenêtre, vous verrez une notification qui vous rappelle que vous utilisez cette fonctionnalité pour toutes les nouvelles discussions, les messages seront donc supprimés. De cette façon, vous ne pourrez pas vous perdre et vous aurez la possibilité de modifier la configuration si vous le souhaitez.

Pour le moment cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les bêta-testeurs et pour le moment, on ne sait pas quand il atteindra la version stable. Si vous êtes curieux d’en savoir plus, nous vous expliquons ici comment tester les dernières fonctionnalités de WhatsApp avant tout le monde.