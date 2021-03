WhatsApp fait face à une enquête antitrust en Inde sur une nouvelle politique de confidentialité

CCI a ordonné à l’unité d’enquête d’ouvrir une enquête et de présenter un rapport à ce sujet dans les 60 prochains jours.

En janvier de cette année, la plate-forme de messagerie WhatsApp a annoncé une mise à jour qui permettra à l’entreprise de partager certaines données avec Facebook et ses unités, ce qui entraînera des réactions négatives majeures de la part de personnes de différents pays, dont l’Inde. La mise à jour devrait entrer en vigueur en mai et avant cela, le chien de garde antitrust indien a passé une commande de 21 pages. Il est à noter que la commande est intervenue à un moment où la société vise à étendre ses services de paiement numérique sur son plus grand marché – l’Inde comptant jusqu’à 500 millions d’utilisateurs.

Dans son ordonnance, la Commission de la concurrence de l’Inde a noté que la société avait enfreint les lois sur la concurrence par des pratiques d’exploitation et d’exclusion «… sous le couvert d’une mise à jour de la politique». Dans cette optique, CCI a également ordonné à l’unité d’enquête d’ouvrir une enquête et de présenter un rapport à ce sujet dans les 60 prochains jours. Habituellement, chaque fois que de telles sondes sont lancées, cela prend plusieurs mois, mais dans le cas de WhatsApp, le chien de garde a donné 60 jours.

Selon la CCI, la manière dont WhatsApp partagera les données ne peut être ni totalement transparente «ni basée sur le consentement volontaire et spécifique de l’utilisateur». Cela semble injuste pour les utilisateurs. La société aurait déclaré au régulateur que la mise à jour de la politique ne soulève aucun problème de droit de la concurrence.

Dans une déclaration publiée par WhatsApp, la société a affirmé qu’elle s’engagerait et se conformerait à la commission et qu’elle s’était engagée à protéger le cryptage. La société assurera également la transparence concernant le fonctionnement des nouvelles fonctionnalités commerciales.

Dans une déclaration antérieure publiée par la société, elle avait déclaré que les changements ne concernaient que les interactions des utilisateurs avec les entreprises. La société a ajouté qu’elle vise à protéger les conversations personnelles des gens avec un cryptage de bout en bout et que ni WhatsApp ni Facebook ne peuvent avoir accès à ces messages privés. WhatsApp affirme qu’il ne conserve pas les journaux des personnes contactant ou envoyant des messages à d’autres personnes et ne peut pas non plus accéder aux emplacements partagés et à d’autres informations de ce type. «Nous ne partageons pas vos contacts avec Facebook», avait déclaré la société en janvier.

