WhatsApp fonctionne dans une version pour iPad grâce au mode multi-appareils | La technologie

WhatsApp pour iPad pourrait enfin arriver après la demande de la communauté.

Il y a quelques mois, WhatsApp avait déjà prévu qu’ils fonctionnaient en mode multi-appareils et que cela permettrait à l’application d’avoir une version pour iPad, dans une version qui n’est pas facile à mettre en œuvre et qu’on s’attendait à ce qu’elle arrive un peu plus tard dans le temps. .

Et au fur et à mesure que Wabetainfo avance, WhatsApp pour iPad pourrait enfin arriver après une si longue attente. Le média prétend que WhatsApp fonctionne en multi-appareils 2.0 et qu’un iPad pourrait être utilisé de cette manière comme un nouvel appareil couplé.

Il est également indiqué que même les tablettes Android seraient également prévues pour prendre en charge les fonctions multi-appareils sur WhatsApp. En ce moment, ils travaillent sur le lancement d’une prise en charge multi-appareils pour jusqu’à quatre appareils et un smartphone.

NEWS : WhatsApp travaille enfin sur le multi-appareil 2.0, et vous pouvez utiliser iPad comme nouvel appareil lié ☄️Les tablettes Android sont également prévues pour prendre en charge le multi-appareil sur WhatsApp pour Android ! Suivez-moi pour en découvrir plus 💚 pic.twitter.com/rND4xQfBDj – WABetaInfo (@WABetaInfo) 20 août 2021

La bonne chose est que grâce à la compatibilité de plusieurs appareils, nous pourrons rester connectés à l’application même si nos téléphones portables ne sont pas à proximité, ou même lorsqu’ils sont à court de batterie. Nous verrons quand cette version de l’application iPad sera disponible, mais commentez le support à sortir dans une future mise à jour, ce n’est donc pas prévu non plus à court terme.

Ajouter que ce serait un application native qui fonctionnerait indépendamment de l’iPhone et que ceux qui utilisent la version bêta de WhatsApp pourront utiliser l’application sur l’iPad dans une future mise à jour.

En plus de cette nouveauté importante, la version bêta de TestFlight, en particulier la v2.21.170.12, montre que Facebook repense les informations de contact sur iOS pour les contacts commerciaux. De cette façon, il fournirait des informations plus claires sur un compte professionnel, en plus de simplifier l’envoi de messages, d’appels ou encore le partage des informations d’un contact.