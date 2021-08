WhatsApp for Desktop lance une version bêta publique pour les utilisateurs de macOS

WhatsApp lance une version bêta publique de son application de bureau. Les utilisateurs de macOS et Windows peuvent désormais s’inscrire au programme et essayer toutes les dernières fonctionnalités de l’application.

Selon WABetaInfo, cette version bêta publique est un moyen pour WhatsApp d’améliorer la prise en charge de plusieurs appareils et d’avoir plus de personnes pour fournir des commentaires à l’équipe derrière l’application.

Lorsque les utilisateurs s’inscrivent au programme, ils deviennent officiellement des bêta-testeurs et ils recevront automatiquement toutes les mises à jour bêta. Pour l’instant, la version la plus récente pour les utilisateurs publics est la 2.2133.1.

WABetaInfo note que dans cette version, il y a une nouvelle expérience lors de l’enregistrement des messages vocaux. Les utilisateurs peuvent non seulement voir les formes d’onde lors de l’enregistrement d’un message vocal, mais également mettre le message en pause et écouter l’audio avant de l’envoyer. Le site Web indique que cette fonctionnalité est également en cours de développement sur WhatsApp pour iOS.

Si vous rencontrez un bogue, les bêta-testeurs peuvent le signaler dans « Paramètres du bureau WhatsApp », « Nous contacter » et envoyer une capture d’écran afin que l’équipe puisse comprendre ce qui se passe.

En dehors de cela, WhatsApp prépare également le lancement d’une application iPad. Grâce à la compatibilité multi-appareils, les utilisateurs pourront rester connectés à WhatsApp même sans leur téléphone à proximité ou lorsque leur smartphone est à court de batterie.

Selon un porte-parole de WhatsApp dans une interview avec TechRadar, cette fonctionnalité permettra aux gens d’utiliser WhatsApp « sans avoir besoin d’avoir votre téléphone connecté : »

« Plusieurs appareils signifient que les utilisateurs auront les mêmes fonctionnalités que celles disponibles sur les versions publiques actuelles de WhatsApp Web, Desktop et Portal, sans avoir besoin de connecter votre téléphone. Notre capacité multi-appareils améliore immédiatement l’expérience des personnes qui utilisent Desktop/Web et Portal. Et cela permettra également d’ajouter la prise en charge de plus de types d’appareils au fil du temps. “