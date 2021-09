WhatsApp frappé d’une amende de 266 millions de dollars pour avoir enfreint les lois de l’UE sur la confidentialité des données

L’application de messagerie appartenant à Facebook WhatsApp a été condamnée à une amende de 225 millions d’euros (environ 266 millions de dollars) pour avoir enfreint les lois de l’Union européenne sur la protection des données. Comme rapporté par Bloomberg, la Commission irlandaise de protection des données a constaté des violations dans la manière dont WhatsApp a expliqué comment elle traite les données des utilisateurs.

Les régulateurs sont également mécontents de la façon dont WhatsApp partage des données avec d’autres sociétés Facebook. WhatsApp dispose désormais de trois mois pour mettre à jour sa politique de confidentialité et la mettre en conformité avec les dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE.

WhatsApp dit qu’il n’est pas d’accord avec la décision du régulateur irlandais selon laquelle l’amende est “totalement disproportionnée”. Dans une déclaration envoyée à Android Central, un porte-parole de WhatsApp a déclaré :

WhatsApp s’engage à fournir un service sécurisé et privé. Nous nous sommes efforcés de garantir que les informations que nous fournissons sont transparentes et complètes et nous continuerons de le faire. Nous ne sommes pas d’accord avec la décision d’aujourd’hui concernant la transparence que nous avons offerte aux gens en 2018 et les sanctions sont tout à fait disproportionnées. Nous allons faire appel de cette décision.

La décision intervient moins de deux mois après qu’Amazon a été frappé d’une amende record de 887 millions de dollars par l’autorité luxembourgeoise de protection des données pour violation du RGPD. Google a été condamné à une amende de 50 millions d’euros pour une violation du RGPD par le régulateur français des données CNIL en janvier 2019. La loi RGPD, qui a été introduite en 2018, donne aux régulateurs le pouvoir d’infliger des amendes aux entreprises jusqu’à 4% de leurs ventes annuelles.

Le commissaire irlandais à la protection des données (DPC) examine également Facebook et ses autres filiales pour une éventuelle violation des lois de l’UE sur la protection des données. Outre le DPC, Facebook fait face à une enquête antitrust de la Commission européenne pour abus de sa position dominante sur le marché des technologies et utilisation abusive des données des annonceurs.

