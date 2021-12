WhatsApp, iMessage donnent le plus d’informations au FBI, le document montre

Edgar Cervantes / Autorité Android

TL;DR

Un document interne du FBI a révélé combien de données il peut légalement obtenir des applications de messagerie. Il s’avère qu’iMessage et WhatsApp étaient les plus permissifs à cet égard. Signal et Telegram sont deux applications très médiatisées qui ne donnent pas beaucoup de données.

Il existe de nombreuses applications de messagerie sur le marché aujourd’hui, et bon nombre de ces services accordent une grande importance à leurs politiques de sécurité et de confidentialité. Maintenant, un document récemment divulgué a révélé combien de données le FBI peut légalement obtenir de ces services.

Rolling Stone et Property of the People ont obtenu un document du FBI (voir ci-dessous) qui détaille exactement le type d’informations que le bureau peut obtenir à partir de diverses applications de messagerie avec un mandat ou une citation à comparaître. Et il s’avère que WhatsApp et iMessage fournissent le plus d’informations.

WhatsApp, iMessage et Line fournissent tous un contenu de message «limité» en réponse à une demande légale du FBI. Signal, Telegram, Threema, Viber, WeChat et Wickr ne divulguent cependant aucun contenu de message.

Mais la quantité de données partagées par WhatsApp et iMessage ne s’arrête pas là, et il s’avère que le contenu « limité » des messages n’est pas aussi anodin qu’il y paraît.

Les plus gros mouchards découverts

Rolling Stone/Propriété du peuple

La plate-forme de messagerie appartenant à Facebook n’abandonnera que les « enregistrements d’abonnés de base » avec une citation à comparaître, mais un mandat de perquisition permet au FBI de saisir les contacts du carnet d’adresses et les utilisateurs de WhatsApp qui ont la cible comme contact. Une demande de surveillance (appelée ici registre de stylo) permettra également à WhatsApp d’envoyer la source et la destination des messages au FBI toutes les 15 minutes, mais pas le contenu du message lui-même.

Vous utilisez un iPhone et vos messages WhatsApp sont sauvegardés sur iCloud ? Ensuite, le FBI peut également récupérer le contenu réel du message, car Apple est tenu de remettre la clé de cryptage iCloud avec un mandat de perquisition.

Pendant ce temps, iMessage ne fournit que des informations « de base » sur les abonnés avec une assignation à comparaître, mais traite 25 jours de requêtes de recherche iMessage avec une ordonnance du tribunal. Les autorités armées d’un mandat de perquisition peuvent également effectuer des sauvegardes de l’appareil d’une cible et voir les messages réels si la personne ciblée utilise des sauvegardes iCloud pour iMessage. Le service d’Apple n’offre cependant pas de capacité de surveillance/enregistrement de stylo comme WhatsApp.

Telegram et Signal sont deux services avec des limitations plus importantes sur ce qui peut être légalement remis au FBI. Telegram n’offre pas du tout de contenu de message et ne fournit généralement pas d’informations de contact. Le document du FBI ajoute cependant que Telegram « peut » divulguer des adresses IP et des numéros de téléphone aux autorités pour des enquêtes terroristes « confirmées ».

Signal ne fournit pas non plus de contenu de message, mais offre la date et l’heure auxquelles un utilisateur s’est enregistré sur le service et la dernière date à laquelle il s’est connecté à la plate-forme.

La plupart de ces informations ne sont pas nouvelles, mais le document donne aux utilisateurs une meilleure idée de la façon dont ces plates-formes se comparent les unes aux autres. Et cela est particulièrement important pour les journalistes, les leakers et leurs sources. Cette nouvelle vous fera-t-elle cependant changer d’application de messagerie ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.

Changerez-vous d’applications de messagerie après ces révélations du FBI ?

12 voix

Oui

25%

Non

25%

Je suis déjà passé à Signal/Telegram

50%

