Le réseau social de messagerie instantanée WhatsApp a incorporé un pack d’autocollants (les soi-disant autocollants) afin que les utilisateurs puissent exprimer leurs sentiments – de joie, de soulagement ou d’espoir – liés aux vaccins contre le covid-19.

Il l’a fait, comme rapporté par ce réseau, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé, et dans le but que les utilisateurs puissent dans un cadre « créatif et amusant » connectez-vous avec les autres et partagez en privé leurs sentiments à propos du vaccin.

Le réseau a également souligné que l’incorporation de ces dessins a été faite exprimer sa gratitude et sa reconnaissance à tous les professionnels du secteur de la santé qui a travaillé pendant les moments les plus difficiles de la pandémie pour sauver des vies.

Le paquet de nouveaux «autocollants» que le réseau a inclus s’appelle «Vaccins pour tous» , a rapporté la société, qui a souligné que depuis le début de la crise, la société a uni ses forces avec les gouvernements et les organisations internationales telles que l’OMS ou l’UNICEF pour offrir des lignes d’assistance sur covid-19 pour ses 2000 millions d’utilisateurs ont accès à des ressources précises et rigoureuses. information.