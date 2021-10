WhatsApp ira bien pour ajouter quelqu’un à un groupe sans autorisation | Pixabay

Tout semble indiquer que le célèbre application WhatsApp pourrait vous infliger une amende pour avoir ajouté quelqu’un à un groupe sans autorisation, nous vous en dirons donc un peu plus sur ce problème, alors continuez à lire pour savoir ce qui se passe.

Il convient de noter que le frais de pénalité Il est déjà appliqué dans des endroits comme l’Espagne, où l’Agence espagnole de protection des données en a imposé un pour 4 000 euros, ce qui équivaut à un peu moins de 100 000 pesos.

Comme vous pouvez le voir, l’une des plateformes de messagerie instantanée les plus utilisées est WhatsApp et chaque jour des millions de personnes dans le monde communiquent via ce support soit par messages, photos, vidéos, notes vocales en raison de la facilité qu’il offre.

L’un de ses nombreux avantages est qu’il Sécurité et la confidentialité sont l’un des points les plus forts.

C’est pourquoi maintenant il en implémentera un de plus lié à la vie privée, désormais, si vous ajoutez une personne à un groupe sans son consentement et à des fins commerciales, vous pourriez payer une amende.

Et bien que cette règle ne soit pas encore officielle, l’amende est déjà appliquée dans des endroits comme l’Espagne, où l’Agence espagnole de protection des données a infligé des amendes à des personnes qui n’ont pas demandé l’autorisation d’en ajouter d’autres à un groupe créé pour commercialiser et ne pas respecter la vie privée de la utilisateurs.

C’est ainsi que la célèbre application appartenant à Facebook devrait prochainement modifier ses politiques de sécurité et de confidentialité et officialiser ces amendes dans le monde entier.

Donc, avant d’ajouter quelqu’un à un groupe, vous devriez réfléchir à deux fois pour éviter tout problème.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, en Espagne, l’amende infligée par l’Agence espagnole de protection des données était de 4 000 euros, ce qui équivaut à un peu moins de 100 000 pesos mexicains.

Dans cette affaire, l’amende a été infligée à une utilisatrice qui prétendait avoir été ajoutée à un groupe d’un club sportif commercial, auquel elle n’avait pas fréquenté depuis plus de 10 ans.

Il est important de préciser que cette amende ne s’appliquerait pas aux conversations avec la famille ou les amis, uniquement celles qui ont été créées à des fins commerciales et dans lesquelles ils n’ont pas demandé votre autorisation pour vous ajouter.

Alors maintenant vous le savez, il vaut mieux demander la permission pour finir par payer une grosse amende pour ne pas avoir l’accès pour ajouter une telle personne à un groupe.