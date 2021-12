WhatsApp lance 2 nouvelles options pour renforcer votre confidentialité | Pixabay

Tout semble indiquer que le célèbre application WhatsApp ajoute deux nouvelles options qui visent à renforcer votre vie privée, ce qui est sans aucun doute extrêmement important pour nous tous aujourd’hui.

L’application de Service de messagerie Instant WhatsApp, a annoncé le 6 décembre une nouvelle modalité de messages temporaires qui peuvent être activés afin qu’ils disparaissent dans un délai plus long que ce qui est déjà disponible.

Et c’est sans aucun doute quelque chose que des millions de personnes recherchent pour pouvoir se sentir en sécurité dans l’application.

Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’offrir à nos utilisateurs plus d’options pour qu’ils puissent contrôler leurs messages et l’heure à laquelle ils sont enregistrés : les messages temporaires prédéterminés et les options de durée », a indiqué la plateforme appartenant à Meta (anciennement Facebook) à travers un communiqué.

C’est ainsi que les utilisateurs de WhatsApp peuvent désormais activer les messages temporaires dans toutes les nouvelles conversations.

Selon l’entreprise, lorsque cette fonctionnalité est activée, toutes les nouvelles conversations individuelles que vous ou quelqu’un d’autre faites disparaîtront après la durée que vous choisissez.

De plus, la plate-forme a ajouté une option pour que vous puissiez également activer cette fonction dans les discussions de groupe. Bien sûr, il est facultatif et ne modifie ni ne supprime aucun de vos chats.

De même, deux durées supplémentaires ont été ajoutées pour les messages temporaires : 24 heures et 90 jours, qui s’ajoutent à l’option 7 jours, déjà présente dans l’application.

Ceux qui souhaitent activer les messages temporaires par défaut verront un message dans leurs conversations les informant qu’il s’agit du paramètre sélectionné.

Dès lors, votre choix s’applique à toutes vos conversations sur WhatsApp.

Bien sûr, si vous avez besoin d’enregistrer une conversation particulière, vous pouvez inverser les paramètres d’une conversation spécifique.

« Après avoir été loin de notre famille et de nos amis pendant plus d’un an, il est plus clair que jamais que ne pas pouvoir parler à quelqu’un en personne ne signifie pas que nous devons sacrifier la confidentialité de nos conversations personnelles. »

Ainsi, ils estiment que les messages temporaires et le cryptage de bout en bout sont deux fonctions cruciales qui, aujourd’hui, ne peuvent manquer à aucun service de messagerie privée et qui, de plus en plus, nous permettent de converser comme si nous étions en personne. .

Il convient de mentionner que pour commencer à utiliser les messages temporaires par défaut, il vous suffit d’aller dans Paramètres de confidentialité dans WhatsApp et de sélectionner « Durée par défaut ».