WhatsApp lance des sauvegardes cloud chiffrées de bout en bout pour iOS et Android

Suite à une fonctionnalité demandée depuis longtemps par les utilisateurs, WhatsApp, propriété de Facebook, va chiffrer de bout en bout les sauvegardes dans le cloud pour accompagner le chiffrement de bout en bout des messages envoyés avec le service. L’application offrira la fonctionnalité dans “les semaines à venir” aux utilisateurs d’iOS et d’Android avec deux façons de crypter complètement leurs sauvegardes.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a partagé la nouvelle aujourd’hui dans une publication Facebook (via TechCrunch) :

Nous ajoutons une autre couche de confidentialité et de sécurité à WhatsApp : une option de cryptage de bout en bout pour les sauvegardes que les gens choisissent de stocker dans Google Drive ou iCloud. WhatsApp est le premier service de messagerie mondial à cette échelle à offrir une messagerie et des sauvegardes chiffrées de bout en bout, et y parvenir était un défi technique très difficile qui nécessitait un cadre entièrement nouveau pour le stockage de clés et le stockage en nuage sur tous les systèmes d’exploitation.