WhatsApp lance des sauvegardes cryptées sur iPhone et Android

WhatsApp est l’une des applications de chat disponibles sur iPhone et Android qui offre un cryptage de bout en bout. Cela signifie que tous les messages instantanés, appels vocaux et appels vidéo sont protégés contre l’espionnage. Seules les parties impliquées dans un chat ont accès aux messages et contenus échangés sur la plateforme. Mais les sauvegardes WhatsApp ne sont pas cryptées avec la même sécurité renforcée.

Les utilisateurs de WhatsApp peuvent sauvegarder leurs données et les stocker sur des clouds n’appartenant pas à Facebook. Mais toute personne y ayant accès peut également accéder au contenu. Du moins, c’était le cas avant. Facebook a déployé le cryptage de bout en bout pour les sauvegardes WhatsApp. La fonctionnalité ajoute une autre couche de confidentialité et de sécurité à votre expérience de messagerie instantanée.

WhatsApp a commencé à tester le chiffrement des sauvegardes il y a quelques semaines sur Android. Comme toutes les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp, la prise en charge du cryptage de sauvegarde a fuité, car les testeurs pourraient en profiter.

Facebook a déployé vendredi le cryptage de bout en bout sur toutes les sauvegardes WhatsApp, ce qui signifie que tous les utilisateurs de WhatsApp peuvent en profiter.

Facebook explique que les utilisateurs de WhatsApp peuvent déjà sauvegarder leurs discussions WhatsApp sur Google Drive et iCloud. WhatsApp n’a pas accès aux sauvegardes et le fournisseur de stockage cloud gère la sécurité des données.

Comment fonctionnent les sauvegardes chiffrées de bout en bout de WhatsApp

Les sauvegardes chiffrées de bout en bout empêcheront les fournisseurs de services de sauvegarde d’accéder aux sauvegardes. C’est-à-dire, à moins qu’eux-mêmes ou un tiers n’obtiennent un mot de passe ou une clé de cryptage à 64 chiffres qui peut décrypter la sauvegarde cryptée WhatsApp.

Explication des sauvegardes cryptées WhatsApp : Utilisation d’une clé à 64 chiffres.

En d’autres termes, les utilisateurs de WhatsApp qui choisissent de profiter des sauvegardes cryptées de bout en bout devront se souvenir du mot de passe ou de la clé à 64 chiffres. La perte de ces informations signifie que les sauvegardes resteront inaccessibles pour de bon. Facebook ne pourra pas les décrypter.

Une “clé de cryptage unique et générée aléatoirement” protégera chaque sauvegarde cryptée WhatsApp.

Facebook explique dans l’article que si vous choisissez un mot de passe pour la clé de cryptage de vos sauvegardes, WhatsApp stockera la clé dans un coffre-fort de clé de sauvegarde appelé module de sécurité matérielle (HSM) que Facebook gère. Le stockage HSM est déverrouillé uniquement lorsque le mot de passe correct est utilisé dans WhatsApp. Cela permettra de chiffrer et de déchiffrer les sauvegardes.

Les coffres de clés de sauvegarde HSM seront installés sur des serveurs Facebook à l’échelle internationale, dans plusieurs centres de données. De cette façon, ils sont toujours disponibles si un centre de données se déconnecte.

Les sauvegardes cryptées WhatsApp expliquées : Utilisation d’un mot de passe.

Les utilisateurs continueront à stocker les sauvegardes sur leur emplacement de stockage préféré. Mais les fichiers seront cryptés de bout en bout. Si quelqu’un trouve ces sauvegardes sur iCloud ou Google Drive, il ne pourra pas lire le contenu comme avant.

Si quelqu’un tente de deviner le mot de passe, le stockage HSM de Facebook associé à cette sauvegarde deviendra inaccessible.

Les sauvegardes cryptées WhatsApp fonctionneront à la fois sur iPhone et Android et commenceront à être déployées dans les prochains jours. Le post complet de Facebook qui explique la technologie derrière les sauvegardes cryptées WhatsApp est disponible sur ce lien.