WhatsApp lance le paiement par crypto-monnaie aux États-Unis avec Novi

Alors que WhatsApp Pay a connu un déploiement très lent, car il n’est disponible qu’au Brésil et en Inde, la société a annoncé aujourd’hui une autre option de système de paiement spécifiquement pour les États-Unis avec la possibilité de transférer de la crypto-monnaie à l’aide de l’application.

Comme annoncé par le PDG de WhatsApp, Will Cathcart et le PDG de Novi, Stéphane Kasriel, WhatsApp permet désormais à un petit nombre de personnes aux États-Unis d’envoyer et de recevoir de l’argent en utilisant Novi sur l’application Messenger.

Selon la page Web de Novi, le service est une « nouvelle façon d’envoyer et de recevoir de l’argent » sans frais. Il donne aux utilisateurs la possibilité de transférer de l’argent « sans jamais quitter votre chat WhatsApp ».

Pour commencer à utiliser Novi sur WhatsApp, suivez simplement ces étapes :

Sur WhatsApp, recherchez le contact auquel vous souhaitez envoyer de l’argent et ouvrez le chat Appuyez sur l’icône + sur votre iPhone Sélectionnez Paiement dans le menu Suivez les instructions à l’écran pour vous connecter à votre compte Novi ou en créer un nouveau Commencez à envoyer et recevoir de l’argent

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler des plans de Facebook – maintenant Meta – pour permettre aux utilisateurs de payer avec la crypto-monnaie sur WhatsApp. Dans un rapport de 2018, Bloomberg a déclaré que la société travaillait sur un « stablecoin » :

La société développe un stablecoin – un type de monnaie numérique indexée sur le dollar américain – pour minimiser la volatilité, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées pour discuter de leurs plans internes.

Maintenant, trois ans plus tard, c’est WhatsApp qui s’associe à Novi pour offrir aux utilisateurs la possibilité de transférer de l’argent en utilisant la crypto-monnaie.

En dehors des États-Unis, ce nouveau programme de test devrait être disponible au Guatemala, mais comme le note WABetaInfo, il n’est toujours pas disponible, bien que ses citoyens puissent participer à l’essai via l’application autonome Novi.

