WhatsApp lance supposément une mise à jour secrète: voici ce que vous devez faire pour protéger davantage votre compte | La technologie

WhatsApp a été accusé d’apporter des modifications à l’application sans en avertir les utilisateurs, mettant ainsi en péril la confidentialité de leurs comptes. Cependant, cette mise à jour secrète n’a pas été confirmée et c’est un changement facile à reconfigurer dans les paramètres.

Après la mise à jour de mai pour laquelle WhatsApp a reçu tant de critiques ces derniers mois, l’application fait face à une nouvelle accusation. L’idée d’une mise à jour secrète circule dans les réseaux où WhatsApp avait modifié certaines conditions de confidentialité sans avertissement.

La société nie cela et assure Forbes que les modifications ont été apportées en 2019, indiquant aux utilisateurs comment procéder pour renforcer leur sécurité. Mobberley NW sur Twitter indique que l’application a réinitialisé les paramètres du groupe de discussion par défaut, ce qui réduit la sécurité de l’utilisateur.

Cela implique que n’importe qui, connu ou non, peut vous ajouter à un nouveau groupe WhatsApp sans votre permission. “Ces personnes peuvent inclure des messages frauduleux, des voleurs de prêts, etc.” expliquent-ils sur Twitter. Une configuration facile à vérifier et à modifier.

WhatsApp a récemment modifié ses paramètres de groupe pour inclure «tout le monde» par défaut afin que les personnes que vous ne connaissez pas puissent vous ajouter à un groupe à votre insu. Ces personnes peuvent inclure des messages d’escroquerie, des requins de prêt, etc. Vous pouvez modifier ses paramètres par défaut comme suit: #mobberley #knutsford pic.twitter.com/xzqpeJmHeD – Mobberley NW (@MobberleyNw) 18 mai 2021

En entrant dans WhatsApp, ouvrez le menu vertical à trois points dans le coin supérieur droit. Entre en Paramètres puis dans confidentialité. Dans le menu d’options suivant, vous verrez la section Groupes Et plus bas “Toutes les personnes“,”Mes contacts“ou alors “Mes contacts, sauf …. “. Cliquez sur cette section et choisissez les deux dernières options.

Si «Tout le monde» est coché, cela signifie que tout inconnu qui connaît votre téléphone peut vous ajouter à un groupe WhatsApp sans votre permission. C’est l’option qui a été établie par défaut depuis la mise à jour 2019 et dont Mobberley NW se plaint, car elle présente un risque pour la vie privée de l’utilisateur.

Au contraire, si nous marquons Mes contacts ou Mes contacts, sauf…, nous limitons l’accès à notre compte aux personnes que nous connaissons et en qui nous avons confiance. Le reste doit envoyer un message privé pour demander notre entrée dans n’importe quel groupe WhatsApp et nous pouvons rejeter l’invitation si elle n’est pas sûre ou ne nous intéresse pas, en ayant plus de contrôle sur notre compte.

Il est difficile de vérifier si WhatsApp a vraiment changé ces paramètres en quelques jours. Chez Computer Hoy, nous avons examiné nos comptes et la configuration Groupes est restée telle que nous l’avons établie en 2019Zack Dofman, un contributeur de Forbes sur la cybersécurité, n’a pas non plus remarqué de changement.

En dehors de cette supposée mise à jour secrète, cette fonction est peu connue des utilisateurs pour l’importance qu’elle revêt pour leur sécurité et leur confidentialité. Nous devrions tous l’ajuster dans nos applications.