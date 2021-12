WhatsApp lance un projet pilote pour permettre l’inclusion financière dans 500 villages du Karnataka, Maharashtra

Le chef de WhatsApp Inde, Abhijit Bose, a déclaré que le projet pilote visait à effectuer une transformation comportementale des paiements numériques à la base.

La plate-forme de messagerie WhatsApp a annoncé mercredi avoir déployé un programme pilote dans 500 villages du Karnataka et du Maharashtra, visant à permettre aux villageois d’accéder aux paiements numériques via des « paiements sur WhatsApp ». L’annonce a été faite lors de Fuel For India 2021 – l’événement annuel de Meta en Inde.

Le chef de WhatsApp Inde, Abhijit Bose, a déclaré que le projet pilote visait à effectuer une transformation comportementale des paiements numériques à la base. « Chez WhatsApp, nous nous engageons à contribuer à accélérer l’inclusion financière dans le pays. Nous avons lancé ce programme pilote dans 500 villages du Karnataka et du Maharashtra dans le cadre de notre mission d’intégrer les 500 millions suivants à l’écosystème des paiements numériques », a-t-il déclaré.

La facilité d’utilisation et la fiabilité de WhatsApp peuvent promouvoir l’adoption de l’UPI auprès des utilisateurs, y compris ceux au bas de la pyramide, a-t-il ajouté. paiements, alors qu’ils font progressivement la transition d’un mode de vie financière « en espèces uniquement », a déclaré Bose.

Le projet pilote appelé « Paiements numériques Utsav » a commencé à être déployé le 15 octobre, dans le village de Kyathanahalli dans le district de Mandya au Karnataka, où les animateurs sur le terrain ont familiarisé les villageois avec divers aspects des paiements numériques, notamment : l’inscription à l’UPI, la création d’un compte UPI et les meilleures pratiques de sécurité liées à l’utilisation des paiements numériques.

WhatsApp a déclaré que les premiers résultats du programme pilote étaient encourageants et que les gens avaient commencé à adopter les « paiements sur WhatsApp » comme nouveau mode de paiement. Les propriétaires d’entreprise et des dizaines de personnes acceptent et reçoivent des paiements numériquement à l’aide de « paiements sur WhatsApp ». Dans le cadre de la feuille de route indienne de WhatsApp pour les paiements, la plate-forme continuera à faire des investissements importants dans les « paiements sur WhatsApp » au cours des six prochains mois, afin d’accélérer sa croissance en Inde.

Les paiements sur WhatsApp sont un partenaire clé de NPCI et de RBI pour atteindre l’objectif commun d’étendre l’adoption de l’UPI et de permettre l’inclusion financière pour ceux qui en ont le plus besoin, a-t-il déclaré.

En novembre, la société appartenant à Meta (anciennement Facebook) avait annoncé qu’elle avait été autorisée à doubler sa base d’utilisateurs pour le service de paiement à 40 millions par la National Payments Corporation of India (NPCI). WhatsApp compte plus de 400 millions d’utilisateurs dans Inde et rivalise avec des joueurs comme Google Pay, Paytm et PhonePe.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.