WhatsApp lance un test d’annuaire d’entreprise intégré à l’application, facilitant de nouvelles opportunités de découverte

Facebook prend les prochaines étapes pour transformer WhatsApp en un connecteur essentiel pour plus de fonctions avec l’ajout d’un nouvel annuaire d’entreprises locales dans l’application.

Comme vous pouvez le voir dans ces exemples d’écrans, la nouvelle option permettra aux utilisateurs d’appuyer sur « Entreprises à proximité » dans leur liste de contacts WhatsApp, qui leur montrera ensuite une liste de profils d’entreprises locales actifs dans l’application. À partir de là, les utilisateurs pourront accéder et consulter le profil complet des entreprises, où les marques pourront présenter leurs produits, en plus de faciliter le contact direct.

Cela pourrait permettre une gamme de nouveaux cas d’utilisation, et avec WhatsApp étant déjà la plate-forme de messagerie dominante dans de nombreuses régions, l’opportunité existe pour Facebook de convertir la plate-forme en un mastodonte du commerce électronique, ce qui pourrait alimenter la transformation numérique dans les régions en développement, et faire de WhatsApp l’outil indispensable au quotidien de milliards de personnes.

Si ça peut bien faire les choses.

Le modèle ici est la façon dont les applications de chat chinoises sont devenues des utilitaires fonctionnels dans cette région, les gens faisant tout, du paiement des billets de transport en commun à l’achat de leurs courses quotidiennes, le tout via des applications de messagerie.

En effet, lors des récents efforts d’atténuation du COVID, WeChat a de nouveau rempli une fonction essentielle en aidant à gérer les mouvements de personnes et à réduire la propagation potentielle.

Sur cette base, Facebook essaie depuis des années de faire des applications de messagerie un élément plus central dans les régions occidentales, mais jusqu’à présent, la plupart de ces efforts ont échoué. Par exemple, les Messenger Bots étaient au centre de la conférence des développeurs F8 de Facebook en 2016, mais ils n’ont jamais connu d’adoption significative, tandis que d’autres éléments couramment utilisés en Chine, comme les codes QR, n’ont pas été aussi facilement adoptés dans d’autres régions ( ou, du moins, ils ne l’avaient pas fait avant l’arrivée de COVID).

Mais WhatsApp présente une opportunité différente. Avec WhatsApp, Facebook est déjà à la pointe de la transition numérique dans des régions émergentes comme l’Inde et l’Indonésie, ce qui permettra à Facebook d’aider à guider les comportements des utilisateurs dès le début, et via une plate-forme déjà présente sur presque tous les appareils mobiles des utilisateurs.

C’est pourquoi les nouveaux outils de commerce électronique comme celui-ci sont si importants.

Dans un sens plus large, l’option aidera également à maximiser la découverte d’entreprise – et avec plus de 175 millions de personnes qui envoient déjà des messages aux entreprises dans WhatsApp chaque jour, il y a également beaucoup de potentiel sur ce front, ce qui pourrait en faire un ajout très précieux.

Et peut-être que si tout se passe bien, Facebook pourra commencer à générer de vrais revenus à partir de WhatsApp, qu’il a acheté pour 19 milliards de dollars en 2014.

Mais c’est la prochaine étape. À l’heure actuelle, WhatsApp lance la première étape de test de l’option avec des utilisateurs à Sao Paolo, au Brésil. WhatsApp est utilisé quotidiennement par environ 93% des propriétaires de smartphones brésiliens, et avec des milliers d’entreprises locales pouvant être découvertes dans l’application, le pool de tests initial devrait lui donner une bonne indication de la façon dont le processus fonctionnera à grande échelle.

WhatsApp prend soin de noter que la nouvelle option a été conçue d’une manière axée sur la confidentialité – “nous n’enregistrons pas votre position ou les entreprises que vous parcourez”. Un qualificatif important compte tenu du contrecoup de la récente mise à jour de la politique de confidentialité de la plate-forme, tandis que WhatsApp note également qu’il envisagera un déploiement plus large dans les mois à venir.

Cela peut ne pas devenir une considération massive pour les marques occidentales, mais c’est énorme dans le schéma plus large de Facebook et pourrait éventuellement faciliter la connexion de plus d’entreprises sur plus de marchés.