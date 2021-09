WhatsApp : l’application de messagerie de Facebook permet aux utilisateurs d’effectuer des paiements par code QR dans des millions de magasins en Inde

Les petites entreprises peuvent déjà accepter les paiements dans WhatsApp Business App en utilisant leur identifiant UPI.

Technologie pour les MPME : Le service de messagerie appartenant à Facebook WhatsApp, qui compterait plus de 400 millions d’utilisateurs en Inde, a annoncé jeudi que l’icône de la caméra dans son éditeur de chat permettra désormais aux utilisateurs de scanner n’importe quel code QR pour effectuer des paiements dans des millions de magasins en Inde qui acceptent le code QR. selon une annonce de la société lors de son Global Fintech Festival. Selon WhatsApp, plus de 20 millions de magasins, qui sont généralement des micro et petites entreprises, peuvent accepter les paiements via le code QR dans le pays. WhatsApp a également introduit le symbole ₹ que les utilisateurs peuvent utiliser lors des transactions. Même si son déploiement a commencé, le symbole ne serait disponible pour les utilisateurs de toute l’Inde que dans les semaines à venir. La société exploite également l’application WhatsApp Business pour les petites entreprises en Inde et compte 15 millions d’entreprises utilisant le service.

« Nous pensons que la véritable inclusion, c’est lorsque les clients n’ont pas à naviguer sur leur téléphone pour effectuer un paiement. Un point d’arrivée est le moment où les paiements « s’intègrent » simplement dans le comportement intrinsèque d’un client. Des centaines de millions de clients envoient des messages WhatsApp chaque jour. Passez de nombreuses minutes sur WhatsApp. Prenez une photo et envoyez des photos. Nous voulons rendre l’envoi d’argent aussi simple et simplifié que l’envoi d’un message », a déclaré Manesh Mahatme – directeur des paiements, WhatsApp Inde dans un communiqué.

Pour faciliter les paiements pour les petites entreprises, la société avait ajouté en novembre dernier un nouveau bouton d’achat permettant aux clients de découvrir le catalogue de l’entreprise et d’acheter des produits à partir de l’application. De plus, en décembre, WhatsApp avait également annoncé le lancement d’une fonctionnalité Carts pour améliorer sa fonctionnalité d’achat et de vente basée sur le chat entre les petites entreprises et leurs clients. Les petites entreprises peuvent déjà accepter les paiements dans WhatsApp Business App en utilisant leur identifiant UPI.

« Tout propriétaire de petite entreprise qui utilise WhatsApp Business peut simplement saisir son adresse UPI dans le chat pour accepter les paiements des utilisateurs… La meilleure partie est qu’il est entièrement démocratisé. Vous pouvez être enregistré avec n’importe quelle application pour UPI. Il vous suffit de partager votre adresse UPI avec les clients et d’être payé à cette adresse sur ce compte bancaire, quel que soit le compte UPI que vous possédez ou l’endroit où vous vous êtes inscrit pour accepter les paiements », a déclaré Mahatme dans son discours lors de l’événement. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, en décembre de l’année dernière, lors de l’événement Facebook Fuel for India 2020, avait déclaré que l’application WhatsApp Business comptait plus de 50 millions d’utilisateurs dans le monde, dont environ 15 millions en Inde.

