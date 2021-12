WhatsApp déploie une nouvelle mesure de confidentialité qui masquera votre statut « Dernière visite » aux autres comptes inconnus qui n’ont jamais discuté avec vous auparavant. De cette façon, les étrangers ne pourront pas voir quand était la dernière fois que vous étiez en ligne sur WhatsApp – ou même si vous êtes actuellement en ligne.

Comme indiqué par WABetaInfo (via The Verge), ce changement a déjà pris effet pour certains comptes, car quelques utilisateurs ont récemment signalé qu’ils ne pouvaient plus voir les statuts WhatsApp des autres utilisateurs.

Le support de WhatsApp a expliqué plus tard à un utilisateur (qui a partagé la réponse sur Twitter) que l’application n’afficherait plus « votre dernière présence en ligne et vue » aux comptes inconnus en raison de nouvelles mesures de confidentialité et de sécurité. La société affirme que rien ne change pour les utilisateurs qui ont enregistré votre numéro de téléphone dans leur carnet d’adresses ou qui ont déjà discuté avec vous.

Pour améliorer la confidentialité et la sécurité de nos utilisateurs, nous rendons plus difficile pour les personnes que vous ne connaissez pas et avec lesquelles vous n’avez pas discuté de voir votre dernière présence en ligne et vue sur WhatsApp. Cela ne changera rien entre vous et vos amis, votre famille et les entreprises que vous connaissez ou avez déjà envoyé un message.

En plus de cette nouvelle mesure, WhatsApp a testé une nouvelle option de confidentialité qui permettra aux utilisateurs de choisir des comptes spécifiques pour masquer le statut « Dernière vue ». Cette fonctionnalité a été signalée pour la première fois en septembre et est désormais disponible pour les utilisateurs de WhatsApp Beta sur iOS et Android.

On ne sait pas quand la mise à jour sera disponible pour tous les utilisateurs.

