WhatsApp mettra fin à la prise en charge de ces appareils à partir du 1er novembre : vérifiez si votre téléphone figure sur la liste

WhatsApp a annoncé une liste de versions d’Android pour lesquelles il ne fournira plus de support à partir de lundi. La mise à jour signifie que les utilisateurs utilisant de tels appareils perdront leurs discussions s’ils n’ont pas encore été sauvegardés et exportés.

WhatsApp a également recommandé aux utilisateurs de tels appareils de passer à un appareil qu’il prend en charge pour continuer à utiliser le plus grand service de messagerie instantanée au monde. WhatsApp, propriété de Meta (anciennement Facebook Inc), continuera à prendre en charge les appareils fonctionnant sous Android 4.1 et versions ultérieures. La plate-forme de messagerie prend également en charge les nouvelles versions des systèmes d’exploitation iOS et KaiOS.

WhatsApp a mis à jour sa page FAQ et a annoncé qu’il ne prendrait plus en charge les appareils fonctionnant sous Android 4.0.4 ou des versions antérieures. « WhatsApp ne prendra plus en charge les téléphones Android fonctionnant sous OS 4.0.4 et antérieur le 1er novembre 2021 », a déclaré la société dans sa page FAQ mise à jour.

Il a conseillé aux utilisateurs concernés de changer pour enregistrer leur historique de discussion avant la date limite et de migrer vers un appareil pris en charge. « Veuillez passer à un appareil pris en charge ou enregistrer votre historique de discussion avant cette date. »

« Nous fournissons une assistance pour les appareils Android qui répondent aux exigences suivantes : a) Votre téléphone Android fonctionne sous OS 4.1 et plus récent ; b) Votre téléphone Android est capable de recevoir des SMS ou des appels pendant le processus de vérification », a déclaré WhatsApp.

WhatsApp n’a pas défini les appareils qu’il ne prendra plus en charge. Les utilisateurs peuvent vérifier la version Android de leurs appareils dans la section « À propos du téléphone » de la page Paramètres.

Outre Android 4.1 et les versions ultérieures, WhatsApp prend également en charge les iPhones fonctionnant sous iOS 10 (iPhone 5 et modèles ultérieurs) et les versions plus récentes, ainsi que les téléphones multifonctions tels que Jio Phone et Jio Phone 2 qui exécutent KaiOS 2.5.0 et versions ultérieures.

« Nous offrons une prise en charge limitée des tablettes Android avec une carte SIM active et ne prenons pas en charge les appareils Wi-Fi uniquement. Vous aurez également besoin d’un plan de données pour recevoir des messages lorsque vous êtes hors de portée d’un réseau Wi-Fi », lit-on sur la page FAQ de WhatsApp.

