WhatsApp modifie les paramètres de confidentialité séculaires pour le mieux

WhatsApp travaille sur une nouvelle option de confidentialité pour le dernier statut vu, la photo de profil et les informations. Il devrait être bientôt disponible sur les versions Android et iOS de l’application.

WhatsApp modifie l’un de ses paramètres de confidentialité les plus anciens, offrant aux utilisateurs plus de flexibilité pour partager leur disponibilité et leurs informations personnelles avec d’autres contacts.

La nouvelle fonctionnalité destinée à WhatsApp sur Android et iOS permettra aux utilisateurs de la plate-forme de messagerie de masquer leur dernier statut vu à des contacts spécifiques. Cela signifie que si vous ne voulez pas qu’une personne en particulier voie ces informations, vous pourrez les ajouter à une liste restreinte.

Auparavant, vous ne pouviez choisir que parmi « Tout le monde », « Mes contacts » et « Personne » dans les paramètres de confidentialité pour bricoler qui peut voir vos dernières informations vues. La nouvelle fonctionnalité introduira une option “Mes contacts sauf” pour désactiver le dernier statut vu pour des personnes spécifiques. Selon WaBetaInfo, cette nouvelle option s’appliquera également à d’autres informations personnelles telles que les photos de profil et les informations à propos.

Bien sûr, si vous ne partagez pas votre dernière vue avec quelqu’un, vous ne pourrez pas non plus voir son dernier statut vu.

La nouvelle fonctionnalité de confidentialité est actuellement en cours de développement et devrait être déployée très prochainement auprès des bêta-testeurs de WhatsApp.