WhatsApp n’ajoute pas soudainement une “ troisième coche bleue ” à vos messages et non, Govt ne les lit pas

WhatsApp n’est pas nouveau pour les faux messages. Cette fois également, la société a averti les gens d’un faux message indiquant à tort l’implication du gouvernement dans la confidentialité des discussions et l’introduction de nouvelles coches / couleurs si le gouvernement a lu votre message. Il est à noter que WhatsApp a intenté une action en justice contre le gouvernement indien au sujet d’une nouvelle clause dans les règles informatiques qui peut rendre obligatoire la traçabilité des messages. À la suite de ce procès, un nouveau faux message dirait à tour de rôle aux gens ce qui se passera si le gouvernement lit les messages dans un chat.

À l’heure actuelle, les chats WhatsApp ont un système à deux coches. Lors de l’envoi d’un message, si une coche apparaît, cela signifie que le message a été envoyé mais pas reçu par un autre utilisateur. Deux coches apparaissent à la réception du message et les deux coches deviennent bleues une fois le message lu. Maintenant, ce faux message prétend qu’une troisième coche est ajoutée.

Selon le faux message, une troisième coche bleue apparaîtra lorsque le gouvernement aura pris note de ce message. Au cas où le gouvernement souhaite agir, une coche bleue et deux coches rouges apparaîtront et trois coches rouges signifieront que l’utilisateur est convoqué au tribunal. Les utilisateurs de WhatsApp ne doivent croire en aucun de ces messages car la société a nié ce développement et a demandé aux gens d’éviter de tels messages.

Pendant ce temps, les discussions WhatsApp sont cryptées de bout en bout, ce qui implique que personne ne peut lire les messages personnels envoyés sur la plate-forme. Aucun gouvernement ou tiers n’a accès à de tels messages. De nombreux faux messages circulent depuis l’année dernière avec des problèmes comme ceux-ci et la société a demandé aux gens de ne pas transmettre ces messages.

De plus, si un tel message est reçu au moment où WhatsApp et le gouvernement sont en train de débattre d’une nouvelle clause informatique, la société a demandé aux gens de signaler ce message.

