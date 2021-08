WhatsApp ne fonctionne pas ou pose des problèmes ? Les erreurs les plus fréquentes et la solution | La technologie

WhatsApp c’est toujours sur toutes les lèvres. Aimez-le ou détestez-le, mais la plupart des gens ne peuvent pas s’en passer, même si c’est par obligation.

C’est une application simple et confortable à utiliser, mais quand WhatsApp ne fonctionne pas, cela peut virer au cauchemar. Soudain, vous vous rendez compte que vous avez perdu le contact principal avec votre famille ou vos amis.

WhatsApp ne fonctionne pas ou vous pose des problèmes ? Jetons un coup d’oeil à les erreurs les plus fréquentes et comment les corriger.

La vérité c’est que Les problèmes de WhatsApp peuvent être très variés: il est bloqué, il n’est pas mis à jour, il ne trouve pas vos contacts, vous ne recevez pas de messages, vous ne recevez pas de notifications, et bien d’autres.

Heureusement, la plupart d’entre eux sont faciles à résoudre. Voyons donc les solutions possibles.

WhatsApp ne fonctionne pas

WhatsApp Web me pose des problèmes

Les solutions que nous allons voir dans ce rapport se réfèrent à la version mobile, à la fois iOS et Android.

Si tu utilises Web WhatsApp sur un ordinateur, c’est un logiciel complètement différent. Si vous rencontrez des problèmes, nous vous recommandons de lire ce rapport : Voici comment les principaux problèmes avec WhatsApp Web sont résolus

Découvrez ce que WhatsApp Web cache parmi ses options pour en tirer le meilleur parti sur votre PC. Profitez des astuces que vous pouvez facilement trouver et que nous vous expliquons dans ce guide.

WhatsApp plante

Un de les problèmes WhatsApp les plus courants, c’est que l’application ne fonctionne pas. Vous l’ouvrez, il reste verrouillé ou il se ferme automatiquement.

Appliquez ces solutions une par une et essayez chaque solution avant de passer à la suivante :

Redémarrer le mobile Libérez de l’espace de stockage mobile (désinstallez l’application que vous n’utilisez pas ou supprimez des photos et des vidéos) Mettre à jour Android Vérifiez si vous pouvez mettre à jour WhatsApp depuis Google Play Videz le cache de l’application : Allez dans Paramètres, Applications, WhatsApp, Stockage et appuyez sur Vider le cache.

Effacer les données: Dans le même écran précédent, il y a aussi l’option Effacer les données. Mais il est pratique que vous ayez préalablement effectué une sauvegarde de vos discussions WhatsApp dans le cloud. Désinstallez l’application et réinstallez-la Faites une sauvegarde de vos données et réinitialisez le téléphone d’usine (attention, cela supprimera toutes les applications, photos, vidéos, messages, contacts, etc.)

WhatsApp ne se met pas à jour

Peut-être avez-vous compris que WhatsApp n’a pas été mis à jour depuis longtemps.

Une option est que vous soyez resté pas d’espace sur mobile. Libérez de l’espace en supprimant les éléments que vous n’utilisez pas.

C’est peut-être aussi parce ton portable est trop vieux, et WhatsApp n’est plus mis à jour, ou uniquement lorsqu’il y a des failles de sécurité.

Enfin, vous pouvez essayer vider le cache de WhatsApp et Google Play.

Accédez aux paramètres Android, accédez à Applications, WhatsApp, Utilisation des données et appuyez sur Effacer le cache. Répétez avec Google Play.

Compte supprimé

Si vous n’utilisez pas WhatsApp depuis 4 mois, Facebook supprimera votre compte pour cause d’inactivité.

Heureusement, vous pouvez le récupérer rapidement recréer un compte WhatsApp avec le même numéro de téléphone.

Je ne peux pas recevoir de messages, ou je ne peux pas les envoyer

Une autre erreur très courante de WhatsApp est que les messages ne fonctionnent pas. C’est-à-dire que vous ne les recevez pas et/ou que vous ne pouvez pas les envoyer.

Appliquez ces solutions une par une et essayez chaque solution avant de passer à la suivante :

Vous n’avez aucun lien: Vérifiez que vous avez activé le WiFi ou l’Internet mobile (4G, 5G, etc.). Vous n’avez aucune couverture: Il est possible que vous soyez sorti de la portée du WiFi ou de la connexion mobile de votre opérateur. Vous avez activé le mode avion Parfois, lorsque vous utilisez la lampe de poche (elle est proche) ou une autre icône dans la barre d’accès rapide, vous appuyez accidentellement sur le mode Avion, ce qui coupe Internet. S’il est activé, désactivez-le. Vous avez activé le Mode Ne pas déranger : Désactivez-le dans les paramètres rapides Android. Votre opérateur est tombé: Bien que ce ne soit pas habituel, une panne ou une mise à jour du standard peut vous laisser sans Internet pendant quelques minutes. Attendez un peu qu’il récupère. WhatsApp est en panne: Une autre option est que WhatsApp est saturé ou que le réseau ne fonctionne pas bien. Rien ne peut être fait à part être patient et attendre qu’il se rétablisse. Vous pouvez voir si WhatsApp a des problèmes en allant dans Paramètres, Aide, État du système. Redémarrez le mobile : Parfois, le problème peut être un bogue dans l’application ou Android. Redémarrez le mobile et réessayez.

Votre numéro de téléphone n’est pas autorisé à utiliser notre service

Si vous obtenez ce message d’erreur à chaque fois que vous essayez d’entrer dans WhatsApp, alors vous avez un sérieux problème…

WhatsApp vous a banni, car vous avez commis une action illégale. Peut-être avez-vous essayé d’utiliser l’une de ces applications avec des améliorations “magiques”, style WhatsApp +, ou votre compte a été volé et quelqu’un a fait des choses illégales avec.

Voici peu que vous pouvez faire. Contacter le service client WhatsApp, et essayez de les convaincre de vous redonner accès à l’application…

Je ne reçois pas le code d’activation

Lorsque vous créez un compte WhatsApp avec un nouveau numéro de téléphone, pour pouvoir l’utiliser vous devez recevoir un code d’activation par SMS que vous devez inclure dans l’application. C’est le moyen de vérifier que vous avez vraiment ce mobile.

Parfois il arrive que vous demandiez le code, les minutes passent, et il n’arrive pas. Si c’est ainsi, demander à nouveau un autre code.

Si vous ne le recevez toujours pas, quittez l’application, redémarrez le mobile et redemandez-le. Vérifiez que vous disposez d’une connexion Internet.

Demandez à quelqu’un d’autre de vous envoyer un SMS sur votre mobile, pour vérifier que le service fonctionne. Si c’est le cas, il se peut qu’il s’agisse d’un problème de saturation de WhatsApp, ou que votre opérateur n’ait pas activé le service SMS pour vous (c’est rare).

Le dernier recours est d’abandonner le code et de choisir à la place le réveil. Un robot WhatsApp appellera votre numéro pour vérifier qu’il est réel et que vous souhaitez activer le compte WhatsApp dessus.

Les grandes photos ou vidéos ne seront pas téléchargées

Dans la plupart des cas, c’est parce que il reste peu d’espace libre sur l’appareil. Désinstallez des applications ou supprimez des fichiers que vous n’utilisez pas. Ou déplacez-les vers la carte micro SD.

Les messages, photos et vidéos ont disparu !

Soudain, vous avez compris que il vous manque des messages ou des photos dans vos chats.

C’est parce que WhatsApp supprime automatiquement les plus anciens.

Si vous avez activé la sauvegarde de WhatsApp dans Google Drive, vous pouvez les récupérer.

Pour activer la sauvegarde, entrez dans les paramètres WhatsApp, dans le menu en 3 points. Cliquez ensuite sur Chats, et sur Sauvegarde :

Activez la copie automatique ou appuyez sur le bouton Enregistrer et enregistrez une copie de temps en temps.

Pourquoi n’ai-je pas de contacts d’autres pays ?

Si vous avez des contacts internationaux mais que vous ne les voyez pas sur WhatsApp, c’est parce que vous n’avez pas enregistré correctement leur numéro de portable.

Accédez à la liste de contacts dans WhatsApp, entrez un contact international et vérifiez que le numéro de téléphone commence par un symbole + et a le préfixe de votre pays.

Par exemple, si un ami brésilien a le numéro 433 999 222, vous devez ajouter le préfixe du Brésil, qui est +055. Il resterait : +055433999222.

Dans ce lien, vous pouvez voir les codes téléphoniques mondiaux.

La date du système est erronée

est Message d’erreur WhatsApp apparaît lorsque l’heure ou le jour de votre mobile ne coïncide pas avec les données réelles. L’as-tu changé ? Attention, car cela aurait pu être fait par un virus…

Accédez aux paramètres Android, entrez Système, appuyez sur Date et heure et cochez l’option Date et heure automatiques, afin que ces données soient mises à jour de temps en temps avec l’heure réelle.

Mes contacts sont manquants !

Ce problème est également l’un des plus courants avec WhatsApp.

Parfois, lorsque vous installez l’application, vous vous rendez compte que les contacts que vous avez déjà saisis dans le mobile n’apparaissent pas, car vous avez échangé des appels avec lui.

La raison la plus courante est que WhatsApp n’a pas la permission de lire vos contacts mobiles.

Entrez dans les paramètres de votre mobile, appuyez sur Applications, WhatsApp et Autorisations. Assurez-vous ici que les autorisations Contacts sont activées :

Ensuite, accédez à WhatsApp et appuyez sur l’icône Liste dans le coin inférieur droit pour accéder à la liste de contacts.

Une fois dans la liste, entrez dans le menu en 3 points et appuyez sur Mettre à jour, afin que tous les contacts déjà déverrouillés soient ajoutés.

S’ils ne datent toujours pas, vous avez peut-être des contacts cachés. Accédez à l’application Contacts, installée avec Android, et accédez aux paramètres pour vérifier que les contacts ne sont pas masqués.

Vous ne pouvez pas voir les détails d’un contact

Il s’avère que les onglets ou les données de connexion de certains contacts sont complets, mais dans d’autres vous ne pouvez pas voir quand il a été connecté pour la dernière fois, ni sa photo de profil.

C’est un problème whatsapp Cela a à voir avec Intimité.

Peut-être que ce contact a activé les options de confidentialité, donc tu ne peux rien faire.

Mais vous pouvez aussi les avoir, et si vous activez votre vie privée, vous ne pouvez pas voir ce que sont les autres.

Dans WhatsApp, allez dans le menu des trois points, entrez Paramètres, Compte, Confidentialité et voyez si vous avez des données cachées :

Désactivez l’une de ces options et vérifiez si les informations de contact sortent.

Contacts en double

Avez-vous des contacts récurrents sur votre liste WhatsApp ? C’est parce que Google les a enregistrés à partir de plusieurs sources différentes.

À supprimer ces contacts en double, lancez l’application Contacts et supprimez ceux qui se répètent. Vous pouvez également les fusionner, s’ils ont des données différentes. Sélectionnez les contacts en double en laissant votre doigt dessus pendant quelques secondes, puis cliquez sur l’icône en forme de chaîne en haut :

Codes d’erreur

Parfois, lors de la mise à jour de WhatsApp ou pendant que vous l’utilisez, vous recevez un code d’erreur. C’est ce que vous devez faire.

Codes 101, 403, 495, 498, 504, 911, 919, 920, 923

Ils sont associés à manque d’espace, ou une erreur d’installation.

Libérez de l’espace sur votre appareil en supprimant les éléments que vous n’utilisez pas, et vider le cache WhatsApp en entrant dans les paramètres Android, les applications, WhatsApp et le stockage.

Codes 413, 481, 492, 505, 907, 921, 927, 941 ou DFDLA-15

Effectuez une sauvegarde des données mobiles importantes Entrez les paramètres Android, les comptes et supprimez votre compte Google Redémarrez le mobile et ajoutez à nouveau votre compte Google Effacez le cache de Google Play Store en entrant les paramètres Android, les applications, WhatsApp et le stockage.

Les messages n’arrivent pas au repos

Parfois, il arrive que les messages ne vous parviennent que si vous ouvrez WhatsApp. Lorsque vous laissez le mobile au repos, vous cessez de les recevoir.

La raison en est que la connexion internet, Que ce soit via WiFi ou Internet mobile, il se coupe lorsque vous laissez le mobile au repos.

Vérifiez lcomme options d’alimentation dans les paramètres Android, et vérifiez que Le WiFi n’est pas déconnecté lorsque vous n’utilisez pas votre mobile.

Vous devriez également vérifier que WhatsApp a accès à la connexion en arrière-plan (quand vous ne l’utilisez pas).

Entrez les paramètres Android, les applications, WhatsApp et l’utilisation des données. Assurez-vous que l’option est activée Données de base :

Enfin, allez dans Paramètres Android, Applications, WhatsApp, Notifications et vérifiez qu’ils sont activés.

Les photos de chat semblent floues

Si soudainement toutes les photos d’un chat semblent sans détails, c’est parce que ont été effacés de l’appareil.

Soit ils étaient très anciens, soit vous avez utilisé une application de nettoyage, soit vous les avez supprimés sans vous en rendre compte.

Si WhatsApp crée des copies de sauvegarde dans Google Drive, vous pouvez les récupérer, sinon la seule option est de vous les envoyer à nouveau.

Nous avons vu comment résoudre les problèmes WhatsApp les plus importants. Nous souhaitons que vous ayez trouvé la solution !