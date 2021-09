in

WhatsApp ne fonctionnera plus sur ces modèles Attention ! | Pixabay

Tout semble indiquer que le célèbre application WhatsApp insiste pour laisser plus de modèles hors de pouvoir utiliser la plate-forme et c’est que la liste de ces appareils mobiles qui ne pourront plus fonctionner a été publiée.

Malheureusement, les entreprises ne peuvent pas offrir un service pour tous les appareils mobiles et leurs différentes versions.

Cela peut vous intéresser : WhatsApp aura des bulles de discussion sur les appareils iPhone :

Ainsi, la fameuse application de Service de messagerie WhatsApp a partagé une liste avec les modèles qui ne sont plus compatibles avec le support de messagerie.

Concernant le système iPhone, on sait depuis longtemps que ceux avec iOS 9 ou une version antérieure ne pourront plus accéder à WhatsApp.

Désormais, dès le 1er novembre prochain, toute personne disposant d’une version Android 4.0.4 n’aura pas la possibilité d’utiliser l’application.

De la même manière, nous vous donnons ci-dessous une liste des téléphones portables qui ne pourront plus utiliser WhatsApp :

1

MANZANA

iPhone SE première génération

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

2

SAMSUNG

Galaxy Trend Lite

Galaxy Tendance II

Galaxy S2

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Noyau de la galaxie

Galaxy Ace 2

3

HUAWEI

Huawei Ascend G740

Ascension Mate

Ascend D Quad XL

Ascension D1 Quad XL

Monter P1 S

Monter D2

4

ZTE

ZTE Grand S Flex

ZTE V956

Grand X

Quad V987

Grand mémo

5

Sony

Sony Xperia Miró

Sony Xperia Neo L

Xperia Arc S

6

LG

LG Lucide 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Double

Optimus F5

Optimus L5

Optimus L5 II

Optimus L5 double

Optimus L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Double

Optimus L7 II

Optimus F6 Act

Optimus L4 II Double,

Optimus F3

Optimus L4 II

Optimus L2 II

Optimus Nitro HD et 4X HD

Optimus F3Q

7

AUTRES MODÈLES

Archos 53 Platine

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Féa F1

THL W8