WhatsApp ne fournit pas suffisamment de preuves que l’accusé a fourni de la drogue à Aryan Khan, selon le tribunal

Le juge spécial VV Patil a accordé la libération sous caution à neuf accusés samedi, deux jours après que la Haute Cour de Bombay a autorisé la demande de libération sous caution d’Aryan Khan, Arbaaz Merchant et Munmun Dhamecha.

En accordant la liberté sous caution à Achit Kumar, 22 ans, qui a été arrêté dans l’affaire de drogue en croisière par le Bureau de contrôle des stupéfiants, un tribunal spécial a déclaré que sur la seule base des discussions WhatsApp, il ne pouvait pas être déduit qu’il était un fournisseur. à Aryan Khan et à son ami Arbaaz Merchant.

« … il est pertinent de noter que bien que l’intimé (NCB) ait affirmé que le demandeur (Kumar) est un fournisseur, l’intimé n’a pas apporté de preuves spécifiques au dossier pour montrer que le demandeur s’occupe de la fourniture de contrebande. Sauf les chats WhatsApp avec l’accusé non. 1 (Khan), il n’y a aucune autre preuve pour démontrer que le demandeur se livrait à une telle activité. Sur la seule base des chats WhatsApp, on ne peut pas conclure que le demandeur fournissait de la contrebande aux accusés nos. 1 & 2 (Marchand), surtout lorsque l’accusé no. 1, avec qui il y a des discussions sur WhatsApp avec (le) demandeur, est libéré sous caution par la Haute Cour Hon’ble », lit-on dans l’ordonnance spéciale du tribunal rendue disponible dimanche.

Dans l’ordonnance sur le plaidoyer de libération sous caution de cinq des neuf accusés, le juge a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve pour prouver qu’ils faisaient partie du complot. Auparavant, tout en rejetant les cautions d’Aryan, Merchant et Dhamecha le 20 octobre, le tribunal spécial avait accepté l’affirmation de la BCN selon laquelle les accusés étaient liés par un « fil conducteur ».

Le BCN avait arrêté Kumar, prétendument avec 2,6 grammes de ganja, affirmant qu’il avait trouvé des chats WhatsApp à partir du téléphone d’Aryan Khan. L’agence a affirmé que Kumar était un trafiquant de drogue et faisait partie du « réseau de trafic de cannabis » dans la ville.

Le tribunal spécial a déclaré que bien que le BCN ait déclaré que l’aspect du complot serait pris en compte au moment du procès, l’agence doit démontrer prima facie s’il existe un cas de complot et de complicité.

« En ce qui concerne les allégations de complot, l’accusé non. 1 & 2 avec qui le présent demandeur aurait agi en complot est libéré sous caution par Hon’ble High Court. Par conséquent, l’article 29 (complot) ne peut pas être considéré comme applicable au présent requérant », a déclaré le tribunal, ajoutant que Kumar avait droit à une libération sous caution en raison de la parité avec les deux autres.

