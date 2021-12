WhatsApp ne lance pas la fonctionnalité de trois coches bleues ; ne tombez pas dans les fausses nouvelles

Des rumeurs autour de cette supposée fonctionnalité de chat WhatsApp circulent sur Internet depuis un certain temps.

WhatsApp : Vous avez peut-être entendu parler de cette plate-forme de messagerie instantanée, WhatsApp pourrait introduire une troisième coche bleue pour indiquer qu’une capture d’écran du chat a été prise. Eh bien, si vous vous demandiez si c’est vrai, voici votre réponse : non. La nouvelle est fausse, ce qui signifie que WhatsApp ne prévoit pas d’introduire une telle coche bleue, selon le tracker de fonctionnalités WhatsApp WABetaInfo.

Actuellement, WhatsApp a la caractéristique de deux coches – dans le cas d’un chat individuel, une seule coche grise indique que le message a été envoyé du côté de l’expéditeur, une double coche grise indique que le message a été remis au destinataire, et un une double coche bleue indique que le message a été lu par le destinataire. Dans une discussion de groupe, cette fonctionnalité fonctionne différemment, mais il s’agit d’un problème totalement distinct. Il est également à noter ici que les utilisateurs peuvent également choisir de désactiver leurs coches bleues, ce qui signifie que l’expéditeur ne sait jamais si ces utilisateurs ont seulement reçu leurs messages ou les ont également lus. L’inverse est également vrai. Mais encore une fois, c’est une question distincte.

Des rumeurs circulaient sur Internet depuis un certain temps, suggérant que la plate-forme appartenant à Meta pourrait apporter une fonctionnalité pour indiquer quand une capture d’écran du chat a été prise. Pour cela, selon les rumeurs, une troisième coche serait introduite. Bien que cela semble ridicule – et un peu répétitif puisque ces rumeurs exactes circulent également chaque fois qu’un problème lié à Facebook ou à un gouvernement gardant un œil sur les surfaces de conversations WhatsApp – de nombreux internautes avaient apparemment cru qu’une telle fonctionnalité était en cours.

Maintenant, cependant, WABetaInfo l’a qualifié de fausse nouvelle dans un tweet.

Il convient de noter ici que WhatsApp ne dispose actuellement d’aucun mécanisme pour indiquer à un utilisateur qu’un autre utilisateur a pris une capture d’écran de son chat WhatsApp ou des médias partagés dessus.

