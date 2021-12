WhatsApp ne permettra pas à un étranger de voir votre dernière connexion

Tout semble indiquer que le célèbre application WhatsApp ne permettra plus à un étranger de voir si vous êtes en ligne et votre dernière connexion, ce qui protège sans aucun doute beaucoup la vie privée de l’utilisateur.

L’application et sites Internet Les tiers tels que WaStat, WaTools ou ChatWatch ne peuvent plus espionner si vous êtes « en ligne » ou connecté en dernier.

Récemment, la célèbre application WhatsApp a mis en place une nouvelle fonctionnalité de confidentialité qui masque votre Lien et cela aide à vous garder dans un mode « invisible » devant les personnes que vous n’avez pas enregistrées dans votre liste de contacts.

L’application de Objectif a activé une nouvelle fonctionnalité de sécurité selon laquelle le statut d’un utilisateur, qu’il soit «en ligne» ou non, et la dernière fois qu’il s’est connecté, ne peut pas être vérifié par une personne avec laquelle il n’a jamais été connecté auparavant.

De cette façon, que les utilisateurs aient ou non limité leurs paramètres de confidentialité concernant leur connexion, les applications et sites Web tiers pourraient toujours accéder aux informations, telles que WaStat, WaTools ou ChatWatch.

Les services, certains payants, ne pouvaient accéder à des informations privées que si vous entriez un numéro de téléphone.

Ils avaient le pouvoir de vérifier si vous étiez en ligne à ce moment-là, ainsi que la dernière fois que vous avez rejoint l’application.

Certains vont plus loin et permettent de suivre l’activité du numéro afin qu’ils vous avertissent lorsqu’un utilisateur est « en ligne » pendant un certain temps, ce qui peut conduire à des situations de harcèlement.

Le support technique de WhatsApp a confirmé via le réseau social Twitter que l’application n’affiche plus publiquement cette information et qu’elle n’est actuellement disponible que pour les contacts de l’utilisateur.

Les applications et les sites Web tels que ceux mentionnés dans les paragraphes précédents ne pourront plus surveiller l’activité de WhatsApp pour aucun numéro de téléphone et si un numéro de téléphone portable est consulté, ils indiqueront uniquement qu’il est « hors ligne ».

Pour améliorer la confidentialité et la sécurité de nos utilisateurs, nous rendons plus difficile pour les personnes que vous ne connaissez pas et avec lesquelles vous n’avez pas discuté de voir votre dernière heure de connexion et l’état de votre connexion en ligne sur WhatsApp. Cela ne changera rien entre vous et vos amis, votre famille et les entreprises que vous connaissez et avec qui vous avez déjà échangé des messages », mentionne WhatsApp via son support technique.

C’est ainsi que le changement affectera principalement les utilisateurs qui ont notre numéro de téléphone, mais ne nous ont pas ajoutés en tant que contact.

Plus précisément, vous ne pouvez plus vérifier si un contact est en ligne à partir d’applications et de sites Web qui le pouvaient auparavant.