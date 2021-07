WhatsApp ne peut plus être utilisé dans ces terminaux depuis le 1er janvier

L’arrivée de 2021 apporte des nouveautés pour l’application de messagerie la plus populaire : WhatsApp cessera de fonctionner dans les plus anciens smartphones iOS et Android, les deux systèmes d’exploitation les plus utilisés en Espagne. Et ils cesseront de fonctionner à partir du 1er janvier 2021, comme cela s’est produit au début de cette année atypique, lorsque WhatsApp ne pouvait plus être utilisé sur les iPhones qui fonctionnaient avec iOS 8 ou des versions plus anciennes, ni dans le Android en utilisant la version 2.3.7 ou antérieure.

Quels téléphones cesseront d’être compatibles avec WhatsApp ?

Avec l’arrivée de la nouvelle année, les iPhones dont le système d’exploitation n’est pas iOS 9 ou 4.0.3 dans le cas d’Android, ils ne pourront pas continuer à utiliser l’application de messagerie. Les téléphones concernés seront : iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 ou iPhone 6S qui devront mettre à jour le système d’exploitation afin de continuer à utiliser WhatsApp normalement.

Comment conserver vos conversations si vous perdez WhatsApp ?

Si votre téléphone fait partie des personnes concernées et vous ne voulez pas perdre vos conversations et tous les fichiers et images qu’ils contiennent, vous devrez faire une copie de sauvegarde des messages WhatsApp. C’est très simple : ouvrez le chat que vous souhaitez conserver et cliquez sur l’option ‘Informations sur le groupe’. À partir de là, il vous suffit de sélectionner « Exporter le chat » et de choisir entre deux options différentes : « Joindre des fichiers » et « aucun fichier ». De cette façon, vous pouvez décider de conserver ces fichiers reçus dans vos conversations ou si, au contraire, ils seront supprimés pour toujours.

ça peut t’intéresser

Libérez de l’espace sur WhatsApp

WhatsApp est l’une des applications mobiles qui occupe le plus d’espace sur votre smartphone, mais l’une de ses principales nouveautés sera la possibilité de libérer de l’espace de stockage sur votre mobile.

Comme nouveauté, l’App permet désormais supprimer plusieurs fichiers -et non individuellement comme avant- et, à son tour, en offre un aperçu et ainsi s’assurer que l’on ne se trompe pas en éliminant les souvenirs.