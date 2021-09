WhatsApp ne prendra en charge aucun de ces téléphones après le 1er novembre 2021

WhatsApp est l’application de messagerie la plus populaire au monde. Mais même avec sa large portée, l’application ne peut pas prendre en charge tous nos appareils pour toujours. L’entreprise met régulièrement à jour son centre d’aide pour informer les utilisateurs des appareils qu’elle prend toujours en charge. La liste des appareils pris en charge va de nouveau diminuer le 1er novembre 2021. À partir de novembre, WhatsApp ne prendra plus en charge les appareils fonctionnant sous Android 4.1. Les autres systèmes d’exploitation pris en charge incluent iOS 10 ou plus récent et KaiOS 2.5.1 ou plus récent.

WhatsApp met fin à la prise en charge de certains appareils plus anciens

Google a lancé Android 4.0 Ice Cream Sandwich il y a près de dix ans, le 18 octobre 2011. Il est très peu probable que votre téléphone fonctionne sous Android 4.0.4, qui était la dernière mise à jour d’Ice Cream Sandwich. Tant que vous pouvez mettre à jour votre téléphone vers au moins Android 4.1 Jelly Bean (que Google a publié en 2021), vous pouvez continuer à utiliser WhatsApp. Pour l’instant en tout cas.

Il en va de même pour quiconque a acheté un iPhone avant 2016. Apple a déployé iOS 10 aux côtés de l’iPhone 7 et de l’iPhone 7 Plus. La bonne nouvelle est qu’Apple prend en charge ses appareils bien plus longtemps que nombre de ses concurrents. Voici une liste de tous les iPhone pouvant être mis à niveau vers au moins iOS 10 :

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE (1re génération), iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR , iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2e génération), iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

Si vous utilisez toujours un iPhone 4 ou un iPhone 4S après toutes ces années, il est peut-être temps de procéder à une mise à niveau. Si vous n’utilisez pas WhatsApp, vous pouvez peut-être en tirer quelques années de plus.

Enfin, même si cela ne s’appliquera probablement à aucun lecteur américain, WhatsApp prend également en charge les téléphones exécutant KaiOS 2.5.1 ou version ultérieure. Cela inclut le JioPhone et le JioPhone 2, qui sont disponibles en Inde.

Si vous êtes l’une des rares personnes à avoir besoin d’une mise à niveau pour continuer à utiliser WhatsApp, le processus est relativement simple. Tant que vous passez d’iPhone à iPhone ou d’Android à Android, vous pouvez facilement transférer l’historique de vos discussions. WhatsApp a publié une page entière détaillant le processus sur son site Web. Si vous passez d’iOS à Android, la société vient de présenter un nouvel outil pour rendre cela possible. Nous avons écrit à ce sujet la semaine dernière. Malheureusement, il n’est pas encore possible de passer d’Android à iOS, mais cette fonctionnalité est également en cours.