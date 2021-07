WhatsApp ne publiera pas vos photos et messages privés

C’est faux que WhatsApp aller accéder aux images et messages que ses utilisateurs échangent pour les rendre publics, comme l’indiquent les alertes diffusées sur les réseaux sociaux et l’application de messagerie elle-même qui dénaturent le sens de sa nouvelle politique de confidentialité, applicable uniquement en dehors de l’Europe.

Au cours de ces premières semaines de l’année, des messages sont devenus viraux pour avertir que ce qu’un utilisateur envoie WhatsApp va cesser d’être privé.

Ces avis circulent notamment par renvoi via l’application de messagerie elle-même, mais peuvent également être retrouvés sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter.

L’alerte, dont il existe différentes versions mais avec des caractéristiques similaires dans son contenu principal, met en garde contre la “nouvelle règle” qui va être introduite. WhatsApp et encourage le partage d’un message pour indiquer clairement que l’utilisateur n’autorise pas WhatsApp, Facebook ou Instagram pour utiliser vos images, informations, fichiers ou messages supprimés.

Après un « je n’autorise pas » habituellement répété et avec des exclamations ou en majuscules, le texte explique que WhatsApp il appliquera ses nouvelles règles immédiatement – “aujourd’hui” ou “demain” – et émettra des avertissements tels que “Il peut être utilisé dans des poursuites judiciaires contre vous” ou “Tout ce que vous avez publié peut être publié à partir d’aujourd’hui, même les messages supprimés”.

Il offre alors la possibilité de l’éviter : Renvoyer ce même message d’avertissement, dans lequel il est indiqué que l’autorisation n’est pas donnée à WhatsApp pour « utiliser des images, des informations, des messages, des photos, des messages supprimés, des fichiers, etc ». Ainsi avec “un simple copier/coller”, l’utilisateur serait “protégé contre la nouvelle règle”.

Dans d’autres cas, l’avertissement provient d’un audio dans lequel les avis concernant les modifications de la vie privée sont faits par une femme qui se présente comme Karelis Hernández et prétend être la directrice de WhatsApp.

DONNÉES : En fait, WhatsApp a préparé une mise à jour, déjà annoncée, de sa politique de confidentialité qui permettra à Facebook de fournir aux entreprises avec lesquelles un utilisateur échange des messages les données de son profil à des fins publicitaires ou commerciales, mais personne ne pourra accéder aux images ou aux messages publiés. Et ces nouvelles conditions ne s’appliqueront pas dans les pays européens.

LA MISE À JOUR NE MODIFIE PAS LA CONFIDENTIALITÉ DES MESSAGES

Les avertissements aux utilisateurs d’une application Internet concernant les risques de confidentialité sont courants et se produisent périodiquement. C’est arrivé contre Facebook, Twitter, contre lui-même WhatsApp à des occasions précédentes ou, plus récemment, en ce qui concerne Google et Apple avec la pandémie de coronavirus comme contexte.

Dans ce cas, l’occasion a été suscitée par l’annonce qu’il a faite WhatsApp en octobre dernier qu’elle mettrait en œuvre début janvier une mise à jour de sa politique de confidentialité, qui entrerait en vigueur le 8 février.

Or, vendredi 15 janvier dernier, il a expliqué qu’il allait retarder la date d’entrée en vigueur de plus de trois mois, jusqu’au 15 mai, précisément en raison de la “confusion” créée dans le monde sur ce qu’il allait vouloir dire. cette modification dans les conditions d’utilisation.

“En raison de la diffusion de tant de fausses informations que cela suscite des inquiétudes, nous voulons aider les gens à connaître les faits et à comprendre nos principes”, a-t-il déclaré. WhatsApp dans leur déclaration du 15 janvier.

Une semaine plus tôt, le PDG de WhatsApp, Will Cathcart, a déjà souligné l’engagement en faveur de la confidentialité dans un fil Twitter dans lequel il a souligné que la modification de la politique d’utilisation de l’application est faite “pour la rendre transparente et mieux décrire les fonctions optionnelles des personnes aux entreprises”, qui “inclut le commerce sur WhatsApp et la capacité des gens à envoyer des messages à une entreprise.”

Cathcart est le PDG actuel de WhatsApp, pas cette Karelis Hernández, dont les audios frauduleux ont déjà circulé en 2017.

La mise à jour prévue par WhatsApp pour entrer en vigueur le 15 mai, il ne concerne que les messages entre comptes particuliers et comptes professionnels.

Il consiste à autoriser la sauvegarde des données dans les hébergeurs Web des sociétés qui seront servies par Facebook, la société mère de WhatsApp, et cela améliorera l’expérience d’achat dans les magasins virtuels ; par exemple, via une interface de paiement unifiée, avec laquelle elle opère en Inde depuis le 6 novembre.

CHIFFREMENT DE BOUT EN BOUT

WhatsApp utilise un cryptage de bout en bout pour tous les messages entre ses utilisateurs, y compris ceux qui sont écrits en groupes de plusieurs personnes. Ils sont tous cryptés ainsi depuis 2016, selon le protocole TextSecure créé par Moxie Marlinspike qui a commencé à être implémenté dans l’application de messagerie en 2014.

Cette technologie garantit automatiquement que seuls l’expéditeur et le destinataire du dialogue – ou les membres de ce groupe de conversation – peuvent lire, entendre ou voir ce qui a été envoyé, et personne d’autre, pas même une personne ou une machine dans l’entreprise WhatsApp.

Ce secret de communication s’applique aussi bien aux messages écrits qu’aux appels téléphoniques et vidéo ainsi qu’aux audios qui sont partagés, photographies, vidéos, gifs ou documents, puisque toute connexion entre utilisateurs porte un cadenas de cryptage dont le code Il est créé lorsqu’il part l’émetteur et est décodé lorsqu’il atteint le récepteur.

Le cryptage se fait avec un code QR et 60 chiffres aléatoires. Il peut être vu sur l’écran d’information d’une conversation de WhatsApp et, si les téléphones portables de l’expéditeur et du destinataire sont ensemble, ils peuvent être comparés et vérifier comment ils coïncident.

WHATSAPP CONTINUERA SANS PARTAGE DE DONNÉES AVEC FACEBOOK DANS L’UE

WhatsApp Il a été créé en 2009 par Jan Koumc en collaboration avec Brian Acton et a été racheté par le groupe Facebook en 2014.

La Commission européenne a alors approuvé sans nuance l’intégration de WhatsApp sur Facebook, mais deux ans et demi plus tard elle a infligé une amende de 110 millions d’euros au groupe d’entreprises pour n’avoir pas fourni toutes les informations requises.

Bruxelles a demandé à Facebook que, dans l’Union européenne, les données et métadonnées collectées dans WhatsApp ne pourraient pas être intégrés à ceux de Facebook, Instagram ou d’autres plateformes du groupe.

Le directeur de la politique de WhatsApp pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, Niamh Sweeney, a assuré le 7 janvier que cela se poursuivrait avec la modification en 2021 des autorisations de l’utilisateur : « Il n’y a aucun changement dans les pratiques d’échange de données WhatsApp en Europe dérivé de cette mise à jour ».

Un porte-parole de WhatsApp a expliqué à . que sa politique de confidentialité pour l’UE est différente de celle des autres systèmes juridiques et qu’il n’y aura aucun changement avec la mise à jour de 2021 ni dans l’Union européenne ni au Royaume-Uni, car ils continueront “sans partager de données de Les utilisateurs de WhatsApp dans la région européenne avec Facebook pour les utiliser pour améliorer leurs produits ou leurs publicités ».

AUTRES APPLICATIONS POISSON À RÍO REVUELTO

Au cours des dernières semaines, le changement prévu de la politique d’utilisation des WhatsApp a encouragé le débat dans l’opinion publique sur la sécurité de ce type d’applications et l’usage que font les entreprises des données et métadonnées, notamment les cinq géants américains du « software » : Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft.

Parallèlement à l’information dans les médias, la question a été débattue sur les réseaux sociaux, comme sur Twitch, et des mèmes et des blagues ont également été lancés (1, 2, 3), en dehors d’une désinformation virale abondante.

Cette rivière troublée a été exploitée par d’autres applications de messagerie autres que WhatsApp, qui ont enregistré de nombreuses inscriptions. Ainsi, Telegram et Signal ont dépassé ce mois de janvier WhatsApp du nombre de téléchargements dans les principaux pays d’Amérique latine, selon Airnow Data cité par Statista.

La montée en puissance de Signal a eu un mentor : Elon Musk, co-fondateur de PayPal, Tesla, Hyperloop et SpaceX, entre autres, avec un court tweet.

De son côté, le créateur de Telegram, Pável Dúrov, a annoncé le 12 janvier sur sa chaîne que l’application avait dépassé les 500 millions d’utilisateurs actifs, après avoir atteint 25 millions d’inscriptions au cours des trois derniers jours seulement.

Ces décisions de changement d’application chez les internautes interviennent alors qu’il est faux que l’interaction dans WhatsApp va cesser d’être privée, comme l’indiquent à tort les messages devenus viraux.