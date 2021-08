WhatsApp obtient l’option “Afficher une fois” pour envoyer des photos et des vidéos qui disparaissent

in

WhatsApp a introduit aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité dans ses applications iOS et Android qui permet aux utilisateurs d’envoyer des photos et des vidéos qui disparaissent après avoir été ouvertes. “View Once”, comme son nom l’indique, supprime le contenu immédiatement après que l’autre personne l’a vu, comme le font Snapchat et même Instagram.

Comme décrit par la société appartenant à Facebook dans un article de blog, les utilisateurs souhaitent parfois partager du contenu sensible qui ne devrait pas être enregistré de manière permanente. Avec View Once, ils peuvent s’assurer que le média disparaîtra pour toujours après son ouverture.

C’est pourquoi nous déployons aujourd’hui de nouvelles photos et vidéos View Once qui disparaissent du chat après leur ouverture, donnant aux utilisateurs encore plus de contrôle sur leur vie privée. Par exemple, vous pouvez envoyer une photo Afficher une fois de nouveaux vêtements que vous essayez dans un magasin, une réaction rapide à un moment précis ou quelque chose de sensible comme un mot de passe Wi-Fi.

Afin d’activer View Once pour les médias sur WhatsApp, il vous suffit d’appuyer sur le bouton « 1 » avant d’envoyer une photo ou une vidéo. Selon WhatsApp, tous les médias envoyés avec View Once sont cryptés de bout en bout et ne sont accessibles à personne d’autre.

View Once était auparavant disponible pour les utilisateurs de WhatsApp Beta via TestFlight et est maintenant déployé pour tous les utilisateurs avec la dernière mise à jour de l’application disponible sur l’App Store. La même mise à jour apporte également un nouveau style aux notifications de message dans l’application.

