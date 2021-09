WhatsApp paie pour utiliser l’une de ses fonctionnalités qui n’est pas encore en Espagne | La technologie

in

Il est probable qu’à l’avenir WhatsApp vous fera gagner de l’argent en utilisant son système de paiement intégré.

Depuis WhatsApp Ils travaillent sur une multitude de nouvelles fonctionnalités qui sortiront au fil du temps, et bien qu’il ne s’agisse pas d’une application qui les publie généralement à court terme, elle semble avoir quelques fonctionnalités dans la chambre qui pourraient être livrées avant la fin. cette même année.

En plus d’éliminer les fonctions que la communauté des utilisateurs n’utilise pas actuellement, ils travailleraient également sur une fonction permettant aux utilisateurs de convertir le contenu des audios en texte.

Quoi qu’il en soit, il existe désormais une fonctionnalité très intéressante, actuellement testée uniquement en Inde, et elle a été découverte dans la version bêta d’Android 2.21.20.3, via wabetainfo.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité WhatsApp, nous serions payés pour utiliser WhatsApp Payments, son système de paiement qui est promu pour la plupart des marchés du monde, bien qu’il ne s’agisse pas pour le moment d’une implémentation à court terme.

Fondamentalement, ce qu’ils veulent ajouter, c’est un service de remboursement. Au cas où vous ne le sauriez pas, le cashback est une pratique qui renvoie un petit pourcentage d’un achat que nous avons effectué sur une plateforme spécifique, en l’occurrence WhatsApp.

D’une part, WhatsApp prendrait une commission pour l’achat et d’autre part, l’utilisateur verrait une partie dudit achat d’origine remboursé, bien qu’il semble que jusqu’à un maximum de 10 dollars.

Pour le moment, on ne sait pas comment ce supposé Cashback fonctionnerait ni en Inde ni dans le reste du monde, ni si tous les utilisateurs pourront en bénéficier, ou seulement ceux qui n’ont pas encore utilisé WhatsApp Payments.

On ne sait pas non plus si cette fonctionnalité ne peut profiter à l’utilisateur qu’une seule fois ou lors d’achats ultérieurs.

Bien que cette fonctionnalité soit mentionnée dans la version bêta susmentionnée, elle ne fonctionne pas elle-même pour le moment, de sorte que personne ne reçoit de remboursement pour l’achat.

Il est également limité aux paiements de type UPI et en Inde, nous verrons donc exactement si ce type d’incitation à utiliser WhatsApp Payments finit par s’établir également sur d’autres marchés.