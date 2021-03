WhatsApp Pay est désormais autorisé au Brésil après avoir été retardé en raison de problèmes anticoncurrentiels

WhatsApp a annoncé en 2020 le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de transférer de l’argent via l’application de messagerie, tout comme Apple Cash. Le long métrage a d’abord été publié au Brésil, puis repoussé dans le pays en raison de préoccupations anticoncurrentielles. Cependant, le système de transfert d’argent WhatsApp est désormais autorisé au Brésil.

WhatsApp Pay, qui est basé sur Facebook Pay, a dû être retardé après que la Banque centrale du Brésil a décidé que la plate-forme pouvait nuire aux banques locales et aux fintechs. En effet, WhatsApp est l’application de messagerie la plus populaire du pays, avec plus de 120 millions d’utilisateurs brésiliens.

Alors que la Banque centrale du Brésil n’avait pas l’intention d’interdire définitivement le système de paiement de WhatsApp, elle voulait s’assurer que Facebook n’utiliserait pas son influence pour réduire la compétitivité, en plus d’autres problèmes de confidentialité des données. À cette époque, Facebook a lancé le service au Brésil sans avoir l’autorisation de fonctionner en tant qu’institution financière.

Comme rapporté par ., Facebook a obtenu mardi l’autorisation nécessaire pour proposer des transactions peer-to-peer au Brésil via WhatsApp. Un porte-parole de WhatsApp a déclaré au rapport que la société souhaitait réactiver la plate-forme au Brésil «dès que possible». Il convient de mentionner que, du moins pour le moment, Facebook ne fonctionne pas comme une banque indépendante. Au lieu de cela, il faut une carte MasterCard ou Visa pour ajouter des fonds.

La décision de la Banque centrale du Brésil concernant WhatsApp Pay a peut-être changé après le lancement de PIX, un nouveau système de paiement local intégré à toutes les banques brésiliennes et offrant des transferts gratuits et instantanés.

Facebook Pay et WhatsApp Pay fonctionnent de la même manière qu’Apple Cash, qui est intégré à iMessage et permet aux utilisateurs d’appareils Apple d’envoyer et de recevoir facilement de l’argent à d’autres. Cependant, Apple Cash reste disponible exclusivement aux États-Unis.

