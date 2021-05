WhatsApp Pay est désormais disponible au Brésil pour les utilisateurs d’iPhone et d’Android

WhatsApp Pay a reçu l’approbation réglementaire pour son lancement au Brésil à la fin du mois de mars, après avoir été retardé en raison de préoccupations anticoncurrentielles. Ce n’est que maintenant que la fonctionnalité a commencé à être déployée auprès des utilisateurs brésiliens.

Cette fonctionnalité n’est disponible que pour certaines personnes au Brésil et sera progressivement déployée auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs de WhatsApp dans les semaines à venir. WhatsApp Pay n’a pas de frais de transfert d’argent, un peu comme Apple Cash, mais il a des limites de transfert. Par exemple, un utilisateur peut envoyer jusqu’à 184 $ (1 000 R $) par transaction et peut recevoir et envoyer jusqu’à 920 $ (5 000 R $) par mois.

Pour accéder à cette fonctionnalité, l’utilisateur de WhatsApp Pay doit avoir une carte de débit MasterCard ou Visa dans les banques suivantes: Banco do Brazil, Banco Inter, Bradesco, Itaú, Mercado Pago, Next, Nubank, Sicredi ou Woop Sicredi. Pour le moment, les cartes de crédit ne fonctionnent pas.

Une fois que cette fonctionnalité est disponible pour vous, suivez simplement ces étapes:

Dans une conversation, appuyez sur le +. bouton Insérez la valeur de la transaction Appuyez sur «Payer» et insérez votre code PIN Facebook Pay

Pour l’instant, WhatsApp Pay n’est disponible qu’en Inde et au Brésil. Les utilisateurs doivent disposer d’un numéro de téléphone dans ces deux pays pour que cette fonctionnalité fonctionne. Alors qu’Apple Pay vient d’être lancé dans un autre pays aujourd’hui, le mode de paiement de Facebook n’en est encore qu’à ses débuts.

