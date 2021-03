WhatsApp Pay: Pourquoi le service de messagerie appartenant à Facebook n’a pas encore explosé sur son plus grand marché en Inde

L’écart entre les trois meilleures applications UPI et WhatsApp Pay est assez épique.

Il a fallu plus de deux ans et demi pour que WhatsApp, propriété de Facebook, déploie son service de paiement dont on parle beaucoup en novembre 2020 à partir de février 2018 environ, lorsque le géant de la messagerie a commencé à tester la fonctionnalité. En octobre 2020, un mois avant le déploiement, WhatsApp Payments ou WhatsApp Pay avait traité 70000 transactions UPI d’un montant de Rs 9,32 crore. Au cours de son premier mois (novembre) d’approbation de la National Payments Corporation of India, qui gère l’infrastructure de paiement UPI, les chiffres ont grimpé à un impressionnant 3,1 lakh de transactions d’une valeur de 13,87 crore Rs. Cependant, la croissance, principalement des transactions, depuis son lancement jusqu’en février 2021 n’a sans doute pas suivi le rythme auquel on aurait pu s’attendre de WhatsApp qui compte plus de 500 millions d’utilisateurs sur son plus grand marché, l’Inde. Selon les données NPCI, WhatsApp a réussi à passer à 5,5 transactions UPI lakh d’une valeur de Rs 32,41 crore en février.

«La raison est très claire. C’est le manque de cas d’utilisation. À l’heure actuelle, WhatsApp propose des paiements peer-to-peer (P2P). Il n’y a pas de géographie où juste à cause des paiements P2P, les paiements numériques ont proliféré. Ces transactions ou cas d’utilisation P2M ne sont pas vraiment bien définis », a déclaré Arnav Gupta, analyste chez Forrester Research à Financial Express Online.

WhatsApp n’a pas répondu à un e-mail demandant des commentaires sur cette histoire.

Le barrage routier

Bien que la société étudie le marché des paiements numériques depuis au moins trois ans, le côté commercial de la plate-forme a été un obstacle pour l’entreprise, car WhatsApp n’a pas été en mesure de le faire évoluer davantage et de le reconnecter à la proposition de paiement. Par exemple, Gupta a déclaré que WhatsApp n’était qu’un canal de communication unilatéral permettant aux entreprises de parler à leurs clients. Par exemple, un portail de voyage peut envoyer les billets de voyage et la facture d’un client sur WhatsApp, mais il ne peut pas répondre à l’entreprise alors qu’il y a très peu de cas d’utilisation limités où des chatbots sont configurés. Selon Gupta, c’est la lutte que traverse WhatsApp.

Lisez également: Le gouvernement oblige les entreprises à divulguer les investissements cryptographiques, les profits ou les pertes réalisés; les startups grêlent le mouvement

La croissance virale de WhatsApp et le coup d’envoi de ses effets de réseau au début était certainement une légende. Cependant, cela ne s’est pas encore traduit dans son activité de paiement qui a été abordée par à-coups. «Le désir de WhatsApp de garder son interface cohérente dans toutes les zones géographiques l’a empêché de créer une interface de paiement dédiée au sein de l’application pour l’Inde malgré l’explosion du marché des UPI. Cela signifie qu’il est à la traîne sur un marché qu’il aurait clairement pu dominer. Même si nous examinons les données des trois derniers mois, ses transactions ont chuté en janvier 2021 par rapport au sommet de décembre 2020 », a déclaré à Financial Express Online Utkarsh Sinha, directeur général de Bexley Advisors, une banque d’investissement.

Il est important de noter que le déploiement de WhatsApp Pay avait coïncidé avec l’annonce de NPCI en novembre selon laquelle les applications tierces offrant un service de paiement UPI peuvent traiter un maximum de 30% des volumes de transactions à partir du 1er janvier 2021. La décision, selon un communiqué de la NPCI, était prise pour «faire face aux risques et protéger l’écosystème UPI à mesure qu’il évolue.» De plus, NPCI avait permis à WhatsApp de lancer un service de paiement de manière graduelle jusqu’à un maximum de 20 millions d’utilisateurs enregistrés dans UPI.

«La limitation du nombre de paiements numériques pouvant être effectués via des applications de paiement a eu un impact négatif sur tous les autres portefeuilles, y compris WhatsApp», a déclaré Prabir Chetia, responsable de la recherche commerciale et des conseils, Aranca à Financial Express Online. De plus, toute la section de paiement a été lancée étape par étape sans aucune poussée marketing. «Il n’y a pas eu de campagne marketing big bang pour annoncer son entrée dans l’espace de paiement. Par conséquent, la notoriété de cette nouvelle offre de WhatsApp est très faible. Les consommateurs qui sont férus de technologie et les utilisateurs actifs de l’application peuvent le savoir et même l’utiliser, mais beaucoup d’autres la considèrent toujours comme un outil de communication », a ajouté Chetia.

Manquer le bus

L’idée peut-être chez WhatsApp en 2017 était de tirer parti de la fidélité des clients pour son environnement de messagerie afin de connecter le service de paiement. Cela aurait signifié pour les clients de rester dans WhatsApp au lieu de le quitter et d’utiliser Paytm, PhonePe, Google Pay, etc. pour effectuer des transactions en ligne. Cependant, une période de près de trois ans entre le test du service et son lancement éventuel a peut-être eu un impact sur sa croissance. «S’ils avaient pu se lancer alors (en 2018), ils auraient évolué comme les autres. Ils ont raté le bus de plus de deux ans. Cela dit, leur partenariat avec Jio pourrait être un modèle commercial potentiellement viable et créer un certain buzz. Mais JioMart n’est actuellement pas disponible sur WhatsApp dans toutes les villes », a déclaré Gupta.

En avril 2020, Facebook avait pris une participation de 9,99% dans Jio Platforms à 5,7 milliards de dollars. L’accord avait pour objectif principal de soutenir la vaste base de petites entreprises de l’Inde sur le plan numérique. De plus, Mark Zuckerberg lors d’un événement d’entreprise en décembre 2020 avec Mukesh Ambani avait révélé que WhatsApp comptait 15 millions d’utilisateurs d’applications professionnelles en Inde. «Jio apporte la connectivité numérique, WhatsApp maintenant avec WhatsApp Pay apporte l’interactivité numérique et la capacité de se déplacer pour conclure des transactions et créer de la valeur, et Jio Mart offre l’opportunité de vente au détail en ligne et hors ligne inégalée, qui donne à nos petits magasins qui existent dans les villages et les petits villes en Inde, une chance de numériser et d’être à égalité avec n’importe qui d’autre dans le monde », avait déclaré Ambani de son côté. Jio et WhatsApp comptent plus de 400 millions de clients en Inde.

«WhatsApp peaufine sa stratégie pour l’espace depuis 2017. Mais cela l’a conduit à concéder un espace précieux aux opérateurs historiques actuels. Si WhatsApp était agressif dans les paiements au départ, une grande partie de la concurrence actuelle aurait eu du mal à prendre pied », a déclaré Sinha.

The Epic Gap

PhonePe, l’opérateur historique actuel des paiements UPI, avait accaparé une part impressionnante de 42,5% des 2 292,90 millions de transactions UPI en février, selon les données de la NPCI. Bras de paiement de Walmart en Inde – PhonePe avait traité 975,53 millions de transactions UPI pour un montant de Rs 1,89 lakh crore. De même, Google Pay, qui a perdu la première place au profit de PhonePe en décembre 2020, était la deuxième plus grande application UPI en février, traitant 827,86 millions de transactions (36% du volume total d’UPI) d’une valeur de 1,74 lakh crore de Rs. D’autre part, Paytm était toujours le troisième joueur éloigné en février, enregistrant 340,71 millions de transactions impliquant Rs 38,493,52 crore. Il avait traité 332,69 millions de transactions d’une valeur de Rs 37 845,76 crore le mois précédent.

Lisez aussi: La société de capital-risque Sequoia Capital clôture un deuxième fonds d’amorçage de 195 millions de dollars pour soutenir les startups en Inde et en Asie du Sud-Est

L’écart entre les trois meilleures applications UPI et WhatsApp Pay est assez épique. «WhatsApp a une énorme base d’utilisateurs. Cependant, ces utilisateurs l’utilisent comme outil de communication. Deviendront-ils fidèles à sa solution de paiement? Je pense que c’est peu probable », a déclaré Chetia. Malgré une large base d’utilisateurs, ceux qui vivent dans les villes de niveau III et au-delà sont moins susceptibles d’utiliser WhatsApp pour les paiements. C’est aussi parce que, contrairement à ses grands concurrents, WhatsApp n’offre pas de cashback et d’autres services complémentaires comme incitations. «Même s’ils développent certains cas d’utilisation, les utilisateurs actifs au quotidien sur d’autres plates-formes sont bien trop nombreux. Donc, je ne pense pas que WhatsApp serait dans une position de leader », a déclaré Gupta. Cependant, il est peut-être trop tôt pour appeler des gagnants dans l’espace UPI. WhatsApp détient toujours le Bharat derrière l’Inde, et leur entrée est un changement tectonique important qui pourrait libérer beaucoup de valeur perturbatrice à long terme. C’est précisément en raison de leur échelle que ce potentiel de valeur existe.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.