WhatsApp Pay reste dans la voie lente quatre mois depuis son lancement en novembre

Les transactions UPI (Unified Payments Interface) via WhatsApp sont restées tièdes en mars, quatre mois après la mise en service de la fonctionnalité pour 20 millions d’utilisateurs de l’application de messagerie. Malgré les premières prévisions selon lesquelles les paiements via l’application de messagerie exploseraient une fois la fonctionnalité mise en ligne, WhatsApp ne représentait que 0,02% des volumes UPI et 0,01% de la valeur des transactions.

Les dirigeants de l’industrie avec lesquels FE s’est entretenu ont déclaré que le nombre limité de transactions pourrait être attribuable au fait que la société appartenant à Facebook n’a peut-être pas commencé à mettre en œuvre ses plans de paiement. «Ils ne l’ont pas vraiment poussé, du moins pas encore», a déclaré un cadre supérieur d’une banque privée sous couvert d’anonymat.

Cela signifie qu’ils n’ont pas commencé à acquérir de manière agressive des marchands pour permettre les transactions peer-to-merchant (P2M). Il y a également eu peu de buzz marketing autour de la fonction de paiement et, sans oublier, la majorité des 400 millions d’utilisateurs de WhatsApp en Inde n’y ont pas accès. La société compte environ 15 millions d’utilisateurs sur son application WhatsApp for Business, conçue spécifiquement pour le propriétaire de la boutique kirana. En 2019, la société a publié des catalogues permettant aux propriétaires de magasins de présenter leurs produits à leurs clients et en 2020, elle a ajouté de nouvelles fonctionnalités à l’application professionnelle.

Un e-mail demandant une réponse de WhatsApp India sur sa stratégie de paiement est resté sans réponse jusqu’au moment de sa mise sous presse. En décembre, la société avait annoncé son intention de permettre la vente de produits d’assurance maladie «en sachet» via sa plateforme. Le géant de la messagerie mène également des projets pilotes dans les domaines de la micro-pension, de l’edtech et de l’agritech, a déclaré Abhijit Bose, responsable de WhatsApp Inde, lors de l’événement Fuel for India de Facebook.

Alors que State Bank of India (SBI), HDFC Bank, ICICI Bank et Axis Bank sont les partenaires de WhatsApp pour les paiements, dans le domaine des pensions et des assurances, la société s’associerait à pinBox Solutions, HDFC Pension Management Company et SBI General Insurance. «WhatsApp a travaillé de manière proactive sur plusieurs projets pilotes pour garantir que chaque adulte ait accès aux services financiers les plus élémentaires et les plus critiques via son appareil mobile. D’ici la fin de cette année, nous prévoyons que les gens pourront acheter une assurance maladie abordable de la taille d’un sachet via WhatsApp », avait déclaré Bose, ajoutant que la société travaillait également sur des services de retraite pour le secteur informel en Inde.

En février 2018, alors que WhatsApp avait lancé la version bêta de sa facilité de paiement pour 1 million de ses 230 millions d’utilisateurs, le Credit Suisse avait déclaré que cette fonctionnalité pourrait conduire les paiements numériques à «exploser» et augmenter la taille du marché à 1 USD. mille milliards sur un horizon de cinq ans.

En mars 2021, PhonePe était en tête du marché des UPI, traitant 44% de toutes les transactions sur le canal et franchissant la barre du milliard de transactions au cours du mois. Il a été suivi par Google Pay et Paytm.

