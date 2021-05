WhatsApp payé: le canular revient qui avertit que vous devrez payer pour utiliser l’application | La technologie

Si vous avez reçu un message vous avertissant que WhatsApp est à nouveau payé et que vous allez être facturé pour l’utilisation de l’application, ignorez-le et ne le transférez pas: c’est un canular.

Le samedi 15 mai, les conditions d’utilisation controversées et la politique de confidentialité de WhatsApp sont entrées en vigueur. Bien que les utilisateurs européens ne soient pas affectés de la même manière que le reste du monde, il y a certaines choses qui changent et il est important que vous sachiez ce que vous pouvez continuer à faire et ce qui ne l’est pas selon que vous acceptez ou non les nouvelles conditions pour le faire.

La nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp a fait couler des fleuves d’encre ces derniers mois, et ce Cela a conduit à l’apparition de fausses nouvelles et de canulars créés pour tromper et dérouter les utilisateurs.

La dernière fausse information apparue ces derniers jours concerne un canular WhatsApp récurrent qui, profitant de ces circonstances, est revenu pour faire une apparition. Nous parlons du canular payant de WhatsApp, qui est actuellement distribué à nouveau via l’application de messagerie instantanée.

WhatsApp a de nombreuses fonctions, mais il lui manque certaines options intéressantes que nous trouvons dans d’autres applications de messagerie. Voici quelques-uns que vous pourriez copier.

Comme expliqué dans VerificaRTVE, le texte du message indique que “dans la presse” ils ont annoncé que WhatsApp sera facturé à partir de samedi, et que l’envoi de chaque message coûtera 0,01 euros sauf si vous transférez le message à 10 contacts ou plus. Si vous le faites, le texte promet que cela montrera que vous êtes un utilisateur actif, “la lumière deviendra bleue” et WhatsApp restera gratuit pour vous.

Mais rien de tout cela n’est vrai. L’application de messagerie appartenant à Facebook n’a à aucun moment annoncé que WhatsApp serait à nouveau payé. Comme vous vous en souvenez, en 2016, WhatsApp a abandonné le modèle de paiement par abonnement et est devenu gratuit, et depuis lors, il est resté une application gratuite.

Quel est le meilleur antivirus de 2021? Choisissez l’antivirus le plus adapté à vos besoins et protégez votre smartphone, tablette et ordinateur grâce à nos conseils.

De plus, si la plate-forme revenait au modèle de paiement par abonnement, en aucun cas un montant ne serait facturé par message, mais plutôt des frais devraient être payés pour une période de temps spécifiée. Jusqu’en 2016, les utilisateurs devaient payer un euro pour un abonnement d’un an.

Donc, Si vous recevez ce message, ignorez-le et ne le transférez pas, car il s’agit d’un canular. Et méfiez-vous de tous les messages avec des caractéristiques similaires qui vous demandent de l’envoyer à de nombreuses personnes, car aucune information sérieuse ne suggère quelque chose de similaire.