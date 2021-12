Paxos (PAX)

WhatsApp permet aux utilisateurs aux États-Unis d’envoyer et de recevoir de l’argent sans frais en utilisant USDP Stablecoin

AnTy10 décembre 2021

WhatsApp a lancé un projet pilote pour permettre à un « nombre limité » de personnes aux États-Unis d’envoyer et de recevoir de l’argent en utilisant la cryptographie.

Cette nouvelle fonctionnalité est alimentée par le portefeuille numérique Novi de Meta (anciennement Facebook) qui a été lancé récemment, prenant en charge les paiements avec des Pax Dollars stables (USDP).

Après que David Marcus a annoncé sa sortie en début de semaine dernière, Stéphane Kasriel, le nouveau patron de Novi, l’a annoncé jeudi.

Alors que le complot Novi, lors de son lancement il y a six semaines, était à l’origine disponible aux États-Unis et au Guatemala, les utilisateurs de WhatsApp au Guatemala ne pourront pas encore accéder à la nouvelle fonctionnalité de paiement.

Nouveau aux États-Unis : utilisez votre portefeuille numérique @Novi pour envoyer et recevoir de l’argent directement dans un chat @WhatsApp. Les gens utilisent WA pour coordonner l’envoi d’argent à leurs proches, et maintenant Novi les aidera à le faire en toute sécurité, instantanément et sans frais. https://t.co/4wG4t8zwKh – Will Cathcart (@wcathcart) 8 décembre 2021

Les utilisateurs peuvent accéder à la fonctionnalité via l’icône + sur iOS ou l’icône de trombone sur Android, puis sélectionnez « Paiement » dans le menu.

Selon le site Web de Novi, il ne facturera aucun frais pour l’envoi ou la réception d’argent, le maintien d’un solde sur votre compte Novi ou le retrait de fonds sur votre compte bancaire. De plus, il n’y a aucune limite sur la fréquence à laquelle les paiements peuvent être envoyés. Les paiements sont également transférés instantanément.

Les fonctionnalités de paiement n’affecteront pas non plus le cryptage de bout en bout de WhatsApp, qui est une valeur par défaut pour toutes les conversations personnelles.

« L’utilisation de Novi ne modifie pas la confidentialité des messages et des appels personnels de WhatsApp, qui sont toujours cryptés de bout en bout », a déclaré Kasriel.

WhatsApp a déjà déployé sa fonction de paiement dans toute l’Inde et le Brésil, mais utilise des devises fiduciaires traditionnelles, contrairement aux États-Unis, où les paiements tournent autour de Novi et de la crypto.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.