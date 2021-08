WhatsApp permet enfin aux chats de passer entre iPhone et Android grâce à sa nouvelle fonctionnalité | La technologie

in

Le jour est venu, WhatsApp vous permet enfin de transférer votre historique de chat d’Android vers iPhone. Bien sûr, il y a une petite astuce et, c’est-à-dire que les premiers terminaux à en bénéficier seront ceux de Samsung.

Le jour est arrivé, WhatsApp prend enfin en charge la copie de l’historique des discussions entre les appareils iPhone et Android. Cette nouveauté faisait l’objet de rumeurs depuis longtemps et a été l’une des plus attendues par les utilisateurs.

Et, est-ce que, WhatsApp est l’un des services de messagerie les plus utilisés dans le monde. Il n’était pas compréhensible que lorsqu’un utilisateur passait d’un appareil Android à un appareil iOS ou vice versa, les discussions disparaissaient.

En fait, de nombreuses personnes sont passées à Telegram car, dans ce service, l’historique des discussions n’est pas lié à l’appareil. Allez, peu importe sur quel ordinateur il est utilisé. L’historique de tous les chats sera toujours disponible.

Dans le cadre de la présentation des nouveaux appareils Samsung, WhatsApp a annoncé cette nouvelle fonctionnalité. Bien sûr, tout n’est pas aussi beau qu’il est peint. Le petit inconvénient est que, pour l’instant, la fonctionnalité ne sera disponible que sur les appareils Samsung..

Bien sûr, ne désespérez pas. L’accord entre Samsung et WhatsApp dit que leurs équipes seront les premières, mais cette fonctionnalité sera disponible sur tous les appareils dotés du système d’exploitation Android.

Le plus drôle dans tout ça, c’est que l’équipement qui servira d’avancée lors du test de cette fonctionnalité est le pliage Samsung, Galaxy Z Fold2 et Galaxy Z Flip3. Aussi, pour le moment, ce sera uniquement de l’iPhone vers Android.

Découvrez ce que WhatsApp Web cache parmi ses options pour en tirer le meilleur parti sur votre PC. Profitez des astuces que vous pouvez facilement trouver et que nous vous expliquons dans ce guide.

Allez, il est assez clair que Samsung recherche Les utilisateurs d’iPhone curieux de leur pliage peuvent faire le saut vers un terminal Android avec le moins de désagréments possible.

WhatsApp n’a donné aucune date concernant la sortie de cette fonctionnalité sur tous les terminaux Android, ni quand sera-t-il possible de changer l’historique des discussions d’Android vers iPhone. Pour le moment, il ne reste plus qu’à attendre plus de détails.