WhatsApp permettra aux administrateurs de groupe de supprimer n’importe quel message | La technologie

C’est le pouvoir dont les administrateurs de groupe avaient besoin pour faciliter leur modération, et c’est ainsi que cela fonctionne.

L’une des principales particularités de WhatsApp sont les groupes, les groupes de camarades de classe, le travail ou la famille où les gens partagent des opinions ou des liens différents qu’ils gardent en commun, et tous ces groupes sont modérés, ce qui facilite cela, s’il s’agit de groupes avec de nombreux participants, il y a un certain contrôle.

Cependant, bien qu’un administrateur puisse expulser certains utilisateurs d’un groupe, peut-être le plus sensé et le plus simple est simplement de supprimer un message qui a pu causer une controverse, et pour cela l’application Meta travaille sur une nouvelle fonction qui accorde ce pouvoir supplémentaire à tous les administrateurs de groupe.

Bien que la fonctionnalité ait été initialement publiée dans la version bêta de WhatsApp pour Android 2.22.1.1, maintenant dans la dernière version 2.22.1.7, nous savons un peu mieux comment fonctionnera cette nouvelle fonctionnalité que les différents administrateurs du groupe pourront gérer, sachant également à quoi ça ressemble. .

Comme wabetainfo l’a montré dans une capture d’écran, l’application indiquera qui a supprimé un message particulier afin que l’utilisateur sache que son message a été supprimé par un administrateur spécifique.

De cette façon, l’utilisateur concerné saura à qui s’adresser pour toute question concernant la modération du message.

C’est une fonctionnalité qui n’est pas encore disponible et peut même avoir des évolutions, et il ne semble pas qu’elle soit établie à court terme, avec ce qui sera l’une de ces fonctionnalités que les administrateurs de groupe célébreront tout au long de 2022.