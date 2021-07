Quoi qu’il en soit, les utilisateurs d’iPhone ne doivent pas perdre leur cœur à ce sujet, car la société s’intéresse particulièrement à ce que son application et ses fonctionnalités fonctionnent même sur les appareils Android et iPhone.

Dans le but de donner plus de contrôle aux utilisateurs lors de l’envoi et de la réception de médias, WhatsApp prévoit de permettre aux utilisateurs de contrôler la quantité de compression appliquée à leurs photos et vidéos. À l’heure actuelle, l’application de messagerie instantanée compresse la taille des photos et des vidéos transférées sur l’application, dégradant ainsi la qualité de l’image. Selon les médias, la société envisage de permettre à ses utilisateurs d’envoyer des photos dans trois formats, à savoir « Auto », « Meilleure qualité » ou « Économiseur de données ».

Comme le suggèrent les formats, le format Data saver consommera un minimum de données de votre pack Internet et enverra des médias dans une taille extrêmement compressée. En revanche, le format Meilleure qualité consommera des données substantielles mais conservera la qualité fine et les pixels du média concerné. De cette façon, les utilisateurs pourront contrôler les médias qu’ils souhaitent envoyer avec une meilleure qualité. Les utilisateurs pourront également ainsi optimiser l’utilisation de leurs données Internet qui sont souvent consommées dans des messages et des mèmes redondants.

Il convient de noter qu’à l’heure actuelle, il est très difficile pour les utilisateurs courants de modifier la compression par défaut définie par WhatsApp, car cela modifie l’extension de fichier du support. En d’autres termes, la compression forcée envoie le média concerné sous la forme d’un document au lieu de sa forme originale d’une vidéo ou d’une image.

WhatsApp est resté discret sur le calendrier lorsqu’il a l’intention de lancer la dernière fonctionnalité. De plus, plusieurs reportages médiatiques ont également mentionné que l’application appartenant à Facebook introduira d’abord la fonctionnalité uniquement pour les appareils Android et n’apportera la même fonctionnalité que plus tard pour les utilisateurs d’iPhone. Quoi qu’il en soit, les utilisateurs d’iPhone ne doivent pas perdre leur cœur à ce sujet, car la société s’intéresse particulièrement à ce que son application et ses fonctionnalités fonctionnent même sur les appareils Android et iPhone.

