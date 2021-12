WhatsApp Plus 2022 | Découvrez la méthode pour télécharger gratuitement la dernière version de l’APK 18.40.0

La application système de messagerie le plus utilisé par des millions d’utilisateurs dans le monde est, sans aucun doute, WhatsApp. La dernière mise à jour de l’application, qui veut garantir le meilleur service et nouveau fonctionnalités à ses utilisateurs, contient des améliorations appelées WhatsApp Plus.

Vous pouvez maintenant télécharger une nouvelle version de WhatsApp.

Autres sources

Qu’est-ce que WhatsApp Plus ?

Cette nouvelle version améliorée plus de WhatsApp a plus d’émoticônes, une large gamme de personnalisation des arrière-plans, des appels, des menus et bien d’autres fonctions qui vous permettent d’envoyer des fichiers ou des photos sans réduire leur niveau de qualité au minimum.

Comment télécharger la dernière version d’APK 18.40.0 ?

Cette nouvelle version sophistiquée de l’application n’est disponible que pour les utilisateurs d’Android, nous devons donc nous rendre sur le Play Store de notre téléphone pour la télécharger. Pour commencer à utiliser WhatsApp Plus, nous devons tout d’abord désinstaller l’application WhatsApp et suivre les étapes indiquées ci-dessous :

Lire aussi Rédaction

-Entrez un chercheur et trouver le version V17.50 l’application en tant que fichier d’installation. Nous devons d’abord vérifier le lien pour nous assurer que nous ne téléchargerons aucun virus ou malware.

-Une fois à l’intérieur, il faut cliquer sur l’option « Installer WhatsApp Plus« Et autorisez les autorisations au navigateur pour qu’il ne bloque pas le téléchargement.

-Une fois que nous aurons la nouvelle version de l’application, nous devrons lui donner notre le numéro de Téléphone afin que vous puissiez lier vos contacts.

Lire aussi Rédaction

Est-il sûr d’utiliser cette version de WhatsApp sur le système Android ?

Nous nous souvenons que cette application il n’est pas lié à Whatsapp que nous connaissons régulièrement depuis des années, sa sécurité n’est donc pas garantie à 100 %. Au cas où vous préférez ne prendre aucun risque, tu peux toujours attendre à pour que la version officielle publie les mises à jour.

Lire aussi