WhatsApp pour iOS fonctionne sur une fonction de caméra de type Snapchat

WhatsApp a testé quelques fonctionnalités supplémentaires pour son application iOS avec la possibilité de “visualiser une fois” les photos et vidéos envoyées ainsi qu’une nouvelle notification in-app repensée.

Selon WABetaInfo, toujours fiable, après avoir récemment déployé cette fonctionnalité pour les bêta-testeurs Android, WhatsApp rend enfin la fonctionnalité « afficher une fois » disponible pour les utilisateurs bêta d’iOS avec la version 2.21.140.9.

Avec cette fonctionnalité disponible, les utilisateurs pourront utiliser la fonctionnalité de type Snapchat pour envoyer des photos et des vidéos qui se détruisent après avoir été vues. Bien que différent de Snapchat, WhatsApp ne dira pas si quelqu’un a pris une capture d’écran ou non.

L’application n’avertit pas les gens, selon WABetaInfo, car il n’y a aucun moyen sûr de s’assurer qu’une capture d’écran n’a pas été prise, car il existe plusieurs façons de contourner cela.

Si vous êtes un bêta-testeur WhatsApp, après avoir mis à jour l’application à partir de TestFlight, essayez d’envoyer une photo ou une vidéo pour voir si la nouvelle fonctionnalité est déjà disponible pour vous.

Lorsque vous envoyez le média, il disparaît déjà de votre téléphone mobile et il disparaîtra également dans le téléphone du destinataire lorsqu’il l’ouvrira une fois. Vous êtes averti lorsque le destinataire ouvre la photo/vidéo car le message bulle indiquera « Ouvert ».

Une autre fonctionnalité déployée dans cette version bêta est une nouvelle notification intégrée à l’application. Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais voir plus de détails dans la bannière de notification sous forme d’images, de vidéos, de GIF et d’autocollants.

L’utilisateur peut désormais développer la notification dans l’application afin d’afficher l’aperçu du chat : l’aperçu du chat n’est pas statique comme celui qui apparaît lorsque vous jetez un coup d’œil sur une cellule de chat, de sorte que l’utilisateur peut faire défiler la vue de haut en bas pour voir plus et des messages plus récents.