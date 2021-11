WhatsApp pour iOS pour ajouter de nouvelles fonctionnalités de confidentialité pour voir la photo de profil, la dernière fois, à propos

Dans une nouvelle version bêta publique, WhatsApp ajoute plus d’options permettant aux utilisateurs de décider qui peut voir leurs photos de profil, la dernière fois qu’ils ont utilisé l’application, ainsi que leur page à propos.

Selon WABetaInfo toujours fiable, la version 2.21.230.15 de WhatsApp apporte cette nouvelle fonctionnalité « Mes contacts sauf » pour les bêta-testeurs spécifiques. Avec cela, en plus de laisser « Tout le monde », « Mes contacts » ou « Personne » voir vos informations, les utilisateurs peuvent désormais choisir qui ils ne veulent pas voir leurs informations sur la photo de profil, la dernière vue ou à propos de, tandis que tous les autres contacts le feront. pouvoir encore.

La publication explique :

Les personnes qui ont une version obsolète de WhatsApp ou dont la fonctionnalité n’est pas activée ne peuvent toujours pas voir vos informations si vous les excluez ; Lorsque vous empêchez certains contacts de voir votre dernière vue, vous ne pourrez pas voir la dernière vue également, alors que se passe-t-il lorsque vous définissez vos paramètres de confidentialité pour la dernière vue sur « Personne » ? Il pourrait être possible de voir la dernière vue des contacts exclus, mais c’est un bug.

Non seulement cela, mais avec cette version de WhatsApp bêta, la société supprime l’option de désactivation du programme bêta multi-appareils, ce qui signifie que les utilisateurs ne peuvent plus quitter le programme, car la société prévoit de faire de cette fonction l’une des les fonctionnalités les plus importantes de l’application.

À partir de maintenant, tout utilisateur disposant de la dernière version de WhatsApp peut essayer la prise en charge de plusieurs appareils. La société explique : il « la version bêta multi-appareils est un programme d’inscription qui vous donne un accès anticipé pour essayer une nouvelle version de WhatsApp pour le Web, le bureau et le portail. Si vous rejoignez la version bêta multi-appareils, vous pourrez utiliser des appareils compagnons liés sans avoir besoin de garder votre téléphone connecté.

Voici ce que vous obtenez en vous inscrivant à ce programme bêta public :

Vous pouvez utiliser WhatsApp sur jusqu’à quatre appareils compagnons à la fois, mais vous ne pouvez avoir qu’un seul téléphone connecté à votre compte WhatsApp à la fois. Vous devrez toujours enregistrer votre compte WhatsApp et associer de nouveaux appareils à votre téléphone. Si vous n’utilisez pas votre téléphone pendant plus de 14 jours, vos appareils liés seront déconnectés.

