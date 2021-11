WhatsApp pour iOS prend désormais en charge la compatibilité multi-appareils, il manque toujours l’application iPad

WhatsApp taquine la prise en charge multi-appareils depuis un certain temps. Désormais, les utilisateurs peuvent activer cette fonctionnalité, qui est actuellement en version bêta publique, à l’aide de leur iPhone ou de leurs appareils Android.

Selon une page FAQ de WhatsApp, la « bêta multi-appareils est un programme d’activation qui vous donne un accès anticipé pour essayer une nouvelle version de WhatsApp pour le Web, le bureau et le portail ». Si vous rejoignez la version bêta multi-appareils, vous pourrez utiliser des appareils compagnons liés sans avoir besoin de garder votre téléphone connecté.

WhatsApp explique encore une fois quelles sont les fonctions que vous obtenez en vous inscrivant à ce programme bêta public :

Vous pouvez utiliser WhatsApp sur jusqu’à quatre appareils compagnons à la fois, mais vous ne pouvez avoir qu’un seul téléphone connecté à votre compte WhatsApp à la fois. Vous devrez toujours enregistrer votre compte WhatsApp et associer de nouveaux appareils à votre téléphone. Si vous n’utilisez pas votre téléphone pendant plus de 14 jours, vos appareils liés seront déconnectés.

Bien qu’il ne soit pas clair quand WhatsApp publiera la prise en charge multi-appareils sans être en version bêta, la société indique quelles fonctionnalités ne sont toujours pas prises en charge avec le programme bêta public actuel.

Par exemple, vous ne pouvez pas effacer ou supprimer des discussions sur des appareils compagnons si votre appareil principal est un iPhone, envoyer des messages ou appeler quelqu’un qui utilise une très ancienne version de WhatsApp, utilise des tablettes, affiche l’emplacement en direct sur des appareils compagnons, crée et affiche un liste de diffusion sur les appareils compagnons, ainsi que les appels entre les portails qui ont rejoint la version bêta et les portails qui ne l’ont pas fait, et l’envoi de messages avec des aperçus similaires de la version bêta de WhatsApp.

Outre toutes les fonctionnalités manquantes, il est très facile d’utiliser la prise en charge de plusieurs appareils si vous souhaitez l’essayer. Après avoir téléchargé la dernière version de l’application, procédez comme suit :

Allez sur WhatsApp Paramètres. Robinet Appareils liés. Robinet Bêta multi-appareils. Robinet Rejoindre la bêta

Bien que Mark Zuckerberg lui-même ait fait allusion à une version de WhatsApp pour iPad, on ne sait toujours pas quand l’application arrivera. Quant à la version Instagram, nous semblons loin de ce qui se passe.

Communautés est une nouvelle fonctionnalité en direction de WhatsApp

Alors que les gens peuvent être enthousiasmés par la prise en charge de plusieurs appareils dans la version bêta publique, WABetaInfo fiable a noté que WhatsApp travaille sur des fonctionnalités de communauté, qui seront différentes de la fonction qui vient de sortir de Twitter et des groupes Facebook.

La publication indique que cette fonctionnalité communautaire est « un nouvel endroit où les administrateurs de groupe ont plus de contrôle sur les groupes sur WhatsApp, principalement pour regrouper facilement d’autres groupes ».

« C’est comme une discussion de groupe en ce moment, donc rien de tel qu’un réseau social : c’est toujours un lieu privé entre des personnes protégées par un cryptage de bout en bout. Dans cette capture d’écran, vous pouvez également remarquer une disposition différente pour l’icône de la communauté : oui, les icônes de la communauté sont carrées avec des bords arrondis pour distinguer la communauté d’une discussion de groupe.“

On ne sait toujours pas quand WhatsApp publiera cette fonctionnalité pour les bêta-testeurs, mais nous vous informerons lorsque l’application le fera.

Que pensez-vous de ces fonctions ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

