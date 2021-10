WhatsApp pour iOS prépare la fonctionnalité de messages qui disparaissent et des bulles de discussion repensées

WhatsApp pour iOS vient de publier la mise à jour de la version 2.21.200.11 pour les utilisateurs bêta. Avec cela, les utilisateurs verront non seulement la refonte des bulles de discussion repensée, mais encore plus le fonctionnement de la fonctionnalité Messages disparus.

Selon WABetaInfo, toujours fiable, cette nouvelle version bêta est en cours de déploiement pour les testeurs publics et apporte de nouveaux changements intéressants pour WhatsApp. Par exemple, nous avons déjà couvert les nouvelles couleurs des bulles de discussion repensées. Maintenant, WABetaInfo nous donne un aperçu de cela de plus près.

En comparant l’ancienne bulle de discussion avec la nouvelle, vous voyez des bulles de discussion arrondies, plus grandes et plus colorées. La publication partage également la couleur exacte des anciennes et nouvelles bulles de discussion :

Ancienne couleur de bulle claire : #E1F6CA Nouvelle couleur de bulle claire : #E2FDD5 Ancienne couleur de bulle sombre : #295F60 Nouvelle couleur de bulle sombre : #204F46



Non seulement cela, mais WhatsApp déploie également des outils utiles pour gérer les messages qui disparaissent. Selon WABetaInfo, l’application vous permet désormais de choisir entre différentes durées : 24 heures, 7 jours ou 90 jours.

Voici comment WhatsApp décrit le fonctionnement de cette fonctionnalité :

Faire disparaître les messages de ce chat Pour plus de confidentialité et de stockage, tous les nouveaux messages disparaîtront de ce chat pour tout le monde après la durée sélectionnée. Toute personne participant au chat peut modifier ce paramètre.

Il sera également possible d’activer « Minuteur de message par défaut » dans les paramètres de confidentialité de WhatsApp. Avec cela, toutes les nouvelles discussions commenceront avec l’option de disparition des messages activée pour la durée sélectionnée, comme indiqué par WABetaInfo.

Toutes ces fonctionnalités sont actuellement en version bêta, mais WhatsApp ne mettra probablement pas longtemps à les déployer pour tous les utilisateurs. Une autre chose que les utilisateurs souhaitent vivement que l’application soit lancée est la prise en charge de plusieurs appareils ainsi que la possibilité de migrer le chat d’iOS vers Android et vice-versa.

