WhatsApp pour iOS prépare la nouvelle fonctionnalité Reactions

Cela fait quelques mois que WhatsApp a commencé à travailler sur une nouvelle fonctionnalité Reactions. Maintenant, un rapport montre que l’application apporte toujours des améliorations à cette fonction car elle prévoit de la lancer dans le futur.

Comme indiqué par WABetainfo, les réactions seront disponibles « dans les fils de discussion individuels et les discussions de groupe ». La publication indique également que tout le monde peut voir qui a réagi à un message simplement en consultant l’onglet d’informations sur la réaction.

Dans la capture d’écran, il est possible de voir toutes les réactions à un message dans deux onglets différents : « Tous » et également avec l’emoji spécifique utilisé, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent cliquer sur la figure pour voir tout le monde dans une discussion de groupe qui a réagi à un message.

WABetaInfo note que les utilisateurs pourront « réagir à un message spécifique une fois et les réactions sont limitées à six emojis. Actuellement, les chiffres disponibles sont « J’aime », « Amour », « Rire », « Surpris », « Triste » et « Merci ». Pour l’instant, il n’est pas clair si WhatsApp rendra disponible des emoji en réaction, comme Facebook le fait maintenant avec Instagram ou si cela sera plus limité de la façon dont Twitter travaille également avec les réactions.

En ce qui concerne la date de sortie, WABetaInfo indique que cette fonctionnalité est toujours en cours de développement et qu’il n’y a pas de date de sortie claire pour cette fonctionnalité.

Récemment, la publication a pu découvrir une autre fonctionnalité que WhatsApp prépare : la possibilité de lire des messages audio à différentes vitesses. Pour l’instant, il n’est possible de le faire que pour les messages vocaux et non pour ceux qui sont transférés. WABetaInfo a expliqué :

Qu’est-ce qu’un message audio ? C’est simplement une note vocale transférée. Lorsque vous transférez une note vocale, il n’est pas possible d’accélérer l’audio car le bouton de vitesse de lecture n’est pas disponible, mais une nouvelle fonctionnalité sera disponible à une date ultérieure :

Êtes-vous enthousiasmé par ces fonctionnalités WhatsApp ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

Ceci est un aperçu des réactions aux messages, de la mise à jour bêta du 2.21.22.17. Malheureusement, cela ressemble à un bug car il n’est pas possible d’envoyer une réaction. pic.twitter.com/T3ACGivhAK – WABetaInfo (@WABetaInfo) 29 octobre 2021

