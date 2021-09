WhatsApp pour iOS présente un éditeur d’icônes de groupe de type iMessage

WhatsApp pour iOS travaille à l’introduction d’un éditeur d’icônes de groupe de type iMessage. Avec cela, les administrateurs n’auront pas à choisir une photo ou à laisser la couverture vierge par défaut.

Selon WABetaInfo, la version bêta 2.21.190.11 de WhatsApp lance ce nouvel éditeur d’icônes de groupe qui vous permettra de générer une icône en choisissant une couleur d’arrière-plan et un emoji, ou un autocollant.

Si vous utilisez la version bêta de WhatsApp, suivez simplement ces étapes :

Ouvrez Infos sur le groupe et appuyez sur l’icône de l’appareil photo pour changer l’icône du groupe ; Si vous voyez une nouvelle option appelée “Emoji et autocollants”, cela signifie que vous pouvez commencer à utiliser cette fonctionnalité.

Maintenant, si l’option n’apparaît pas dans votre compte, WhatsApp peut prendre un certain temps pour la déployer auprès d’un plus grand nombre de bêta-testeurs. À l’avenir, l’application proposera cette fonctionnalité à tous les utilisateurs. Jetez un œil à cette fonction :

Récemment, la société a lancé des sauvegardes cloud chiffrées de bout en bout pour iOS et Android. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a partagé la nouvelle dans un post Facebook :

Nous ajoutons une autre couche de confidentialité et de sécurité à WhatsApp : une option de cryptage de bout en bout pour les sauvegardes que les gens choisissent de stocker dans Google Drive ou iCloud. WhatsApp est le premier service de messagerie mondial à cette échelle à offrir une messagerie et des sauvegardes chiffrées de bout en bout, et y parvenir était un défi technique très difficile qui nécessitait un cadre entièrement nouveau pour le stockage de clés et le stockage en nuage sur tous les systèmes d’exploitation.