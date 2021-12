WhatsApp pour iOS prévoit d’animer plus d’émojis cardiaques

WhatsApp pour iOS a encore plus de fonctionnalités dans sa manche car il développe de nouveaux emojis cardiaques animés. Comme nous n’avons pas eu de nouveaux chiffres cette année, rien de mieux qu’une expérience revisitée avec ceux qui existent déjà.

Comme vous le savez peut-être, lorsque vous envoyez un seul emoji coeur rouge sur WhatsApp, il commence à pomper. Maintenant, selon WABetainfo, WhatsApp prévoit d’ajouter une animation à tous les autres cœurs : orange, jaune, vert, bleu, violet, noir et blanc.

Pour l’instant, cette fonctionnalité est toujours en cours de développement, ce qui signifie qu’elle n’est pas disponible pour les bêta-testeurs publics sur les appareils iOS et Android, bien qu’il soit probable que la société publiera bientôt ce tweak pour les bêta-testeurs.

Il y a une autre fonctionnalité que l’équipe de WhatsApp prépare actuellement : la possibilité de réagir aux messages.

Le mois dernier, WABetaInfo a noté que les utilisateurs pourront « réagir à un message spécifique une fois et les réactions sont limitées à six emojis. Actuellement, les chiffres disponibles sont « J’aime », « Amour », « Rire », « Surpris », « Triste » et « Merci ». Pour l’instant, on ne sait pas si WhatsApp rendra disponible des emoji en réaction, comme Meta le fait maintenant avec Instagram ou si cela sera plus limité de la façon dont Twitter travaille également avec les réactions.

Cette semaine également, WhatsApp a commencé à travailler sur deux nouvelles fonctionnalités pour son application. L’un d’eux est une nouvelle interface pour les appels vocaux.

WhatsApp est en train de reconcevoir l’interface pour une future mise à jour afin de la rendre plus compacte et moderne, en organisant l’espace disponible : la nouvelle refonte aura fière allure surtout lors des appels vocaux de groupe.

Un autre est un nouvel indicateur de cryptage de bout en bout dans les sections État, appels et messages, dont vous pouvez en savoir plus ici.

WhatsApp travaille sur l’animation d’émojis cardiaques ! Une nouvelle mise à jour est prévue à une date ultérieure pour prendre en charge l’animation de tous les emojis cardiaques, sur la bêta de WhatsApp pour Android et iOS.https://t.co/SXQniNlOeH – WABetaInfo (@WABetaInfo) 22 décembre 2021

