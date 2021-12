WhatsApp pour iOS teste une nouvelle interface pour les appels vocaux, label E2E

C’est presque la fin de l’année, mais il y a encore des fonctionnalités que WhatsApp prépare pour le lancement dès que possible. L’un d’eux est une nouvelle interface pour les appels vocaux.

Comme découvert par WABetaInfo, cette nouvelle interface pour les appels vocaux est en cours de développement, ce qui signifie qu’aucun bêta-testeur public ne peut l’essayer pour le moment, bien que la publication note qu’elle sera disponible dans une future mise à jour pour les utilisateurs iOS et Android.

WhatsApp est en train de reconcevoir l’interface pour une future mise à jour afin de la rendre plus compacte et moderne, en organisant l’espace disponible : la nouvelle refonte aura fière allure surtout lors des appels vocaux de groupe.

Bien qu’à première vue, il ne semble pas que grand-chose ait changé, il a l’air plus raffiné que la version actuelle. Non seulement cela, mais nous devrons encore attendre et voir comment WhatsApp gérera certains des réglages de l’interface utilisateur qui ne sont pas affichés dans cette capture d’écran.

Non seulement cela, mais WABetainfo indique également que WhatsApp travaille sur des indicateurs pour le cryptage de bout en bout. Comme vous le savez probablement, cela fait quelques années que tous les messages de l’application sont cryptés de bout en bout. Dans cet esprit, l’équipe derrière WhatsApp a décidé d’apporter de nouveaux ajouts visuels afin que vous puissiez savoir avec certitude que tout ce que vous dites est entre vous et les personnes que vous choisissez.

WABetainfo écrit :

Même WhatsApp et sa société mère, Meta, ne peuvent pas les lire ou les écouter. WhatsApp veut vous rappeler que WhatsApp est un endroit sécurisé où parler avec vos amis et votre famille, ils prévoient donc d’introduire deux indicateurs dans une future mise à jour :

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, WhatsApp travaille sur de nouveaux indicateurs pour les sections Statut et Appel. La publication dit « WhatsApp prévoit également d’ajouter le même avis dans la section Chats. »

