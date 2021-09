WhatsApp pour iOS travaille sur des bulles de chat repensées

Après le premier aperçu de la mise en œuvre de WhatsApp sur les réactions dans les messages, la société travaille également sur des bulles de discussion repensées pour les appareils iOS.

Selon WABetainfo, toujours fiable, cette fonctionnalité est en cours de développement et sera publiée dans une future mise à jour.

Les bulles de discussion redessinées sont plus arrondies et présentent une nouvelle couleur verte. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, il y a un peu plus de contraste entre les modes sombre et clair.

Il est également possible de remarquer que les nouvelles bulles de discussion sont plus grandes et semblent un peu plus modernes. Cela fait partie d’autres modifications apportées par WhatsApp à l’application, comme une image plus grande et un aperçu des liens.

Nous devons encore attendre le lancement de cette fonctionnalité pour voir quel impact cela aura sur l’utilisation quotidienne, mais il est bon de savoir que WhatsApp apporte toujours quelque chose de nouveau à l’application.

Hier, nous avons montré un premier aperçu du fonctionnement des réactions sur WhatsApp. Cette fonctionnalité est également en cours de développement et on ne sait toujours pas quand elle sera publiée pour tous les utilisateurs.

Selon WABetainfo, cette fonctionnalité de réaction ressemblera à ce que fait déjà Instagram :

Lorsque vous envoyez une réaction, vous pouvez sélectionner n’importe quel emoji ; les messages peuvent avoir une quantité infinie de réactions, mais si vous avez plus de 999 réactions, vous en lirez plus de 999 ; tout le monde peut voir qui a réagi à un message.

