WhatsApp pour iOS travaille sur une fonction de messagerie vocale repensée

WhatsApp pour iOS travaille sur une refonte de la fonctionnalité de messages vocaux. Semblable à Instagram, l’application de chat affichera des formes d’onde lorsque l’utilisateur enregistre un message.

Selon WABetaInfo, WhatsApp teste cette fonctionnalité pour les utilisateurs iOS et Android. Ce n’est pas encore disponible pour le public, mais le site a réussi à donner une démonstration du fonctionnement de cette fonction.

Pendant que l’utilisateur enregistre un message vocal, WhatsApp affiche des formes d’onde vocales en temps réel. Pendant l’enregistrement, l’utilisateur peut également arrêter l’enregistrement et écouter le message vocal avant de l’envoyer. Pour l’instant, il n’y a aucun moyen d’arrêter facilement l’enregistrement du message pour vous entendre.

Au cours des derniers mois, WhatsApp a travaillé sur plusieurs nouvelles fonctionnalités. Par exemple, avec un nouvel onglet Discussions archivées, lorsque l’option « Conserver les discussions archivées » est activée dans WhatsApp, chaque fois que l’utilisateur reçoit un message d’une discussion archivée, il ne sera pas désarchivé.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, fait également allusion à une application WhatsApp pour iPad dans une interview exclusive avec WABetaInfo. Lorsque le site a posé des questions sur la prise en charge de plusieurs appareils, Zuckerberg a déclaré que cela arriverait “bientôt”.

Q : Et… qu’en est-il du multi-appareil ?

A : Et oui ça arrive aussi !

Q : Alors, voulez-vous dire que je peux vraiment utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs appareils, sans connexion Internet active sur mon appareil principal ?

R : Oui. Cela a été un grand défi technique pour que tous vos messages et contenus se synchronisent correctement sur tous les appareils, même lorsque la batterie de votre téléphone est à plat, mais nous avons résolu ce problème et nous sommes impatients de le publier bientôt !